VÍDEO: Homem é engolido por cratera formada enquanto caminhava na rua

Já imaginou estar andando na rua quando, do nada, a calçada que você está caminhando cede? A expressão "do chão não passa" foi totalmente refutada através das imagens de câmeras de segurança, que registraram o momento em que a calçada de uma rua cedeu e um homem, de identidade não revelada, cai no buraco.

O caso ocorreu nesta quinta-feira (9), na rua Paraguaçu, bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus. O vídeo viralizou nas redes sociais, por memes e por também e gerar preocupação entre moradores da área.

VEJA MAIS





No registro, é possível ver o pedestre caminhando normalmente pela calçada quando o chão cede repentinamente, fazendo com que ele desapareça no buraco aberto. Dois motociclistas que passavam pelo local pararam para prestar socorro a vítima. Confira o momento abaixo. Veja o vídeo:

, mas, ao chegar ao local, o homem já havia sido retirado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.