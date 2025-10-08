Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Câmara dos Deputados recebe evento de combate à violência de gênero e ao câncer de mama

Encontro reuniu parlamentares, representantes da sociedade civil e mulheres que transformaram dor em força

O Liberal
fonte

Evento 'Vozes que Inspiram – A Luta Contra a Violência à Mulher', promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Saúde das Mulheres (Reprodução / Divulgação)

Parlamentares, autoridades públicas, representantes da sociedade civil organizada e mulheres participaram, na terça-feira (7), do evento “Vozes que Inspiram – A Luta Contra a Violência à Mulher e o Outubro Rosa”. O encontro uniu duas pautas que se completam: o combate à violência de gênero e ao câncer de mama. 

A iniciativa foi da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde das Mulheres, presidida pela deputada federal Renilce Nicodemos (MDB/PA). “Quando uma mulher levanta a sua voz, ela não fala só por si, fala por todas. Por cada mulher que um dia foi silenciada, ferida ou invisibilizada”.

Evento 'Vozes que Inspiram – A Luta Contra a Violência à Mulher' na Câmara dos Deputados

"Hoje, reafirmamos nosso compromisso com a vida, com o respeito e com o amor. Porque cuidar da mulher é cuidar de toda a sociedade”, afirmou a deputada. Ela destacou que o Outubro Rosa é um chamado à vida e à prevenção, e reforçou que nenhuma mulher pode ser plenamente saudável se continuar vivendo sob medo, opressão ou violência. “Este evento une duas causas que se completam: o direito de viver e o direito de viver bem. Vozes que inspiram são aquelas que curam, cuidam e transformam”, acrescentou.

Mapa da Segurança Pública de 2025

O Mapa da Segurança Pública de 2025, de acordo com material divulgado pela deputada, aponta que quatro mulheres são assassinadas por dia no Brasil. O número de feminicídios aumentou 0,69% em relação a 2023, totalizando 1.459 vítimas em 2024, contra 1.449 no ano anterior. O levantamento revela que, a cada 100 mil mulheres, 1,34 caso foi registrado — índice que se mantém pelo segundo ano consecutivo.

Desde 2020, o país observa um crescimento gradual e preocupante nos casos de feminicídio: foram 1.355 vítimas em 2020, 1.359 em 2021, 1.451 em 2022, 1.449 em 2023 e 1.459 em 2024. O mesmo relatório aponta um aumento expressivo nos casos de estupro. Em 2020, foram 66.056 vítimas; em 2024, 83.114, um crescimento de 25,8% em cinco anos. Isso representa 227 estupros por dia no Brasil.

Combate ao câncer de mama

O evento, nesta terça-feira, também reforçou a pauta da saúde da mulher, especialmente na prevenção ao câncer de mama e do colo do útero. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil registra 704 mil novos casos de câncer por ano, no triênio 2023-2025. “Prevenir é um ato de amor e de responsabilidade. Cada exame realizado é uma vida salva. Cada mulher informada é uma mulher mais forte”, ressaltou Renilce.

No evento, foram compartilhadas histórias reais que emocionaram o público. Juliana Soares, estudante que sobreviveu a uma tentativa de feminicídio, espancada com 61 socos no rosto pelo ex-namorado, deu um testemunho marcante: “Algumas mulheres não têm uma segunda chance como eu tive. Não podemos aceitar nenhuma situação que diminua quem somos. Estar aqui é um ato de merecimento e resistência.”

O presidente nacional do MDB e deputado federal, Baleia Rossi, destacou a iniciativa: “É relevante o papel da Renilce Nicodemos liderando esses dois movimentos aqui na Câmara dos Deputados, o lugar apropriado para ganhar força e fazer a sociedade conhecer essas ações. O Outubro Rosa, que cuida da saúde da mulher e da prevenção contra o câncer, e esse movimento contra a violência das mulheres”.

O deputado federal Yury Paredão também elogiou a pauta, “essencial para as mulheres do nosso país", disse ele. A vereadora Érica Ribeiro, de Parauapebas (PA), destacou a ação: “A deputada Renilce foi assertiva ao lançar o ‘Vozes que Inspiram’”. Já a delegada de Polícia Karen Langkammer ressaltou a sensibilidade do evento: “Esse é um tema que grita em meio ao silêncio. A deputada Renilce Nicodemos está de parabéns pela coragem de dar voz a quem luta todos os dias”, destacou.

Foram parceiras do evento, entidades como a Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília (Recomeçar). “Hoje somos muitas vozes. Vozes que inspiram, que curam, que cuidam e que transformam. Que este encontro desperte em cada um de nós a consciência de que o cuidado com a mulher é o alicerce de uma sociedade mais justa e humana”, afirmou Renilce.

Palavras-chave

panorama

brasil
Brasil
.
