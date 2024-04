VÍDEO: Mulher e bebê caem após buraco se abrir em calçada no interior de São Paulo

Uma mãe de 23 anos e seu filho, de 4 meses, ficaram feridos após caírem em um buraco que se abriu em uma calçada de São Roque, no interior de São Paulo, no último domingo (28/04). Bárbara estava voltando para casa com a família e aguardava o portão ser aberto.

Nas gravações feitas por câmeras de seguranças próximas ao local, é possível ver Bárbara Silvia na calçada, carregando o filho. Ela caminha alguns segundos até que uma perna entra no buraco e ela fica com o corpo preso. O bebê bate a cabeça no chão com a queda. Confira:

A jovem ficou com escoriações na perna e dores no corpo. Segundo ela, a criança está bem e os dois não se feriram gravemente. "Foi muito rápido. Nem deu tempo de sentir se o chão havia cedido, só me vi dentro do buraco. Não sei dizer se o buraco já estava ali ou se o chão estava cedeu quando pisei. Nunca reparamos se havia algo na calçada", contou ela em entrevista ao G1.

Moradores do bairro ainda gravaram um vídeo para denunciarem a profundidade da cratera formada na calçada. Em nota, a Prefeitura de São Roque informou que profissionais do Departamento de Obras e da Sabesp estiveram no local para avaliar o caso. Segundo a administração pública, o buraco se formou na área de uma fossa ativa, pertencente a uma residência próxima, sendo que a manutenção e reparo são de responsabilidade do proprietário da residência.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)