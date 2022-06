Mulher é engolida por cratera após calçada desabar; vídeo

Um vídeo está chamando atenção de diversas pessoas nas redes sociais. O registro mostra o momento em que uma mulher cai em um buraco aberto na calçada e encoberto pela água. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (02). Pessoas que passavam pelo local socorreram a vítima, que não conseguia sair da cratera sozinha.

VEJA MAIS

O incidente aconteceu em Cascavel, cidade do interior do Ceará. Câmeras de segurança de um estabelecimento em frente ao local do acidente registraram toda a cena. A mulher, identificada como Maria Rosilene, caminha pela calçada quando, de repente, o chão se abre e ela é tragada pelo buraco. A cratera se enche rapidamente de água e a vítima não consegue sair. Ela teve que ser auxiliada por um grupo de homens que viram o momento do acidente e correram para socorrê-la.

Confira o momento:

A prefeitura da cidade informou que, "devido às fortes chuvas dos últimos dias, a calçada cedeu e, mesmo com os cones de alerta, Maria passou pelo trecho comprometido". A mulher está bem.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Adna Figueira)