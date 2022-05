Carro é 'engolido' por cratera no asfalto após tentar atravessar rua alagada; vídeo

Um carro foi “engolido” por uma cratera no asfalto de uma avenida em Natal, no Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira (16). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o condutor tenta atravessar uma poça d’água, ficando parcialmente submerso ao cair no buraco.

Dentro do carro estavam padrasto e enteada. O condutor relatou para o portal G1 que ia deixar a criança na escola. Ambos saíram sem ferimentos. Testemunhas informaram que o buraco se abriu após o rompimento de uma tubulação.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)