Carro cai em buraco de obras da Cosanpa, no bairro da Pedreira

Moradores da rua Nova, no bairro da Pedreira, acordaram com o susto por conta de um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (4). Um carro caiu no buraco de uma obra da Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa). Ninguém se machucou. Porém, o motorista foi levado pela Polícia Militar para apresentação junto à Polícia Civil. Relatos na área indicam que o condutor estava com sinais de embriaguez.

O caso ocorreu por volta de 4h. O barulho e os gritos acordaram muita gente. No carro, além do motorista, estavam um rapaz e mais duas mulheres. Os passageiros saíram e levaram as placas. Moradores da rua Nova contam que eram pessoas desconhecidas e possívelmente não eram moradores da área, já que não atentaram ao buraco da obra.

"Por sorte, eles não bateram na mureta da obra e dia desses jogarram aterro no buraco. Antes, tinha uns três metros de profundidade e sabe lá o que podia ter acontecido com eles", conta o senhor Antônio Fagundes.

Por volta de 9h30, o veículo começou a ser removido do buraco. A operação deixou o trânsito lento devido à obra, que ocupa metade da via.