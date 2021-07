Obras em 'buraco gigante', em Castanhal, motivam reclamações de comerciantes

As obras no 'buraco gigante' no KM 61 da BR-316, em Castanhal, no perímetro da avenida Presidente Vargas com a rua 1 de Maio, preocupam comerciantes e trabalhadores que exercem seus ofícios no trecho, segundo relatos nesta sexta-feira (30). A via está interditada por uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que trabalha para recuperar o local, após erosão do trecho da via.

Marlene Melo, funcionária de uma loja de autopeças, reclama das modificações trazidas pelas obras. "Desde que esse buraco surgiu, e depois com o início das obras, as coisas ficaram difíceis por aqui. O movimento da clientela caiu muito, já que uma parte (da rua) ficou fechada. Eu acho que o poder público deveria nos ajudar de alguma forma, porque nós pagamos imposto como todo mundo e nossa atividade foi prejudicada", afirma.

O professor Edinaldo Pereira, que também trabalha no perímetro, relata que a erosão começou em volta de um tubo. "Colocaram asfalto, mas não teve jeito, a erosão continuou abrindo e foi necessário fazer a obra. Segundo o que disseram os técnicos do DNIT, a obra deve durar, mais ou menos um mês", afirma.

A redação integrada do Grupo Liberal entrou em contato com o DNIT para saber mais detalhes sobre a obra e aguarda as respostas do órgão.