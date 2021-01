Buraco vira depósito de lixo na Lomas

Um buraco aberto pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) está virando depósito de entulho na travessa Lomas Valentinas, entre a Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma.

A cratera no chão anda ficando cheia de água com as chuvas, típicas do mês de janeiro, e o lixo acumulado já está transbordando para a pista. Além disso, a sinalização foi destruída.

Para Inês Moraes, é um problema contínuo. "Alguns pontos de entulho já foram recolhidos e alguns buracos do serviço da Cosanpa já foram fechados. Tem tempo que está essa obra aí. Mas é impressionante como basta um buraco para o pessoal vir e jogar. E estava pior dia desses", afirma a dona de casa.

Além disso, a preocupação com doenças, já que o acúmulo de água é muito próximo de várias residências da rua. Inês acredita que o melhor seria tampar o buraco imediatamente, pois as chuvas ainda irão durar muitos meses.

"Deus me livre se isso ficar aberto até março, abril. Não pode. Se não vai ser só rato e dengue. Como ficam as crianças?", diz ela, que mora com dois filhos.

Em nota, a Cosanpa informa que a obra de substituição de rede está em andamento no trecho especificado. A companhia informa que ainda esta semana serão feitos os serviços de soldas nas novas redes.

A previsão é que a área escavada seja recomposta na próxima semana.