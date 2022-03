Carro é 'engolido' por buraco aberto na lama em Santarém; assista

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um carro quase que totalmente tragado por um buraco gigantesco em um trecho de terra localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, no bairro do Santarenzinho, no município de Santarém, oeste paraense. A gravação foi divulgada pelo "Blog do JK".

A área de terra aparece bastante molhada na gravação e ainda não há informações sobre o condutor do veículo. De acordo com moradores do município, o caso teria ocorrido na manhã do último sábado (26).

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), informou que a Rua Nossa Senhora do Rosário deve ser pavimentada em breve e, para isso, vem passando por serviço de implantação de sistema de drenagem profunda.

"O inverno rigoroso tem dificultado o trabalho, porém as obras de Infraestrutura, quando concluídas, devem minimizar os impactos causados pelas fortes chuvas, comuns nesta época do ano", detalhou a nota da Seminfra.