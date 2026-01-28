Capa Jornal Amazônia
Homem admite stalking por 3 anos e culpa ‘Espírito Santo’ pelas perseguições

A vítima relatou que o homem a intimidava de forma constante, tanto presencialmente quanto pela internet

Gabrielle Borges
fonte

Stalking é configurado como crime no Código Penal (Freepik)

Um homem de 58 anos e que não teve identidade divulgada, foi detido sob a acusação de assediar e perseguir uma mulher por mais de três anos.

De acordo com o boletim de ocorrência obtido pelo Metrópoles, em depoimento à polícia, o suspeito afirmou que suas ações teriam sido motivadas pelo “Espírito Santo” em razão de supostos “problemas espirituais”.

O suspeito teria enviado cartas e mensagens de teor sexual à vítima, inclusive em seu local de trabalho. O caso de stalking aconteceu em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de ameaça.

A vítima relatou que o homem a intimidava de forma constante, tanto presencialmente quanto pela internet, além de recorrer a terceiros para se aproximar dela. O caso é investigado como perseguição pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a vítima solicitou uma medida protetiva de urgência, que foi imediatamente concedida pela Justiça. Segundo a SSP, as diligências para esclarecer todos os detalhes do caso seguem em andamento.

Stalking é considerado crime pelo Código Penal

O crime de stalking, ou perseguição, é tipificado pelo Código Penal Brasileiro e consiste em perseguir uma pessoa de forma reiterada, seja por meios físicos ou digitais. A conduta envolve ameaças à integridade física ou psicológica da vítima, restrição de sua liberdade ou invasão de privacidade.

A pena prevista varia de seis meses a dois anos de reclusão, além da aplicação de multa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

.
