Homem é preso por perseguir recrutadora após ser reprovado em vaga de emprego

Um homem de 31anos, de identidade não revelada, foi preso em flagrante em Araguari, no Triângulo Mineiro, por perseguir uma recrutadora de uma empresa de frigoríficos após ser reprovado em um processo seletivo. A esposa do suspeito também foi presa por contribuir com a perseguição com mensagens diárias e ligações constantes por cerca de quatro meses. Os registros foram coletados e utilizados como provas pela Polícia Civil.

Segundo a delegada Cláudia Coelho Franchi, os contatos ocorriam diariamente, causando constante perturbação e temor à vítima. De acordo com o depoimento dos suspeitos à Polícia Civil, após o homem ser reprovado no processo seletivo do frigorífico, a esposa ameaçou a recrutadora dizendo que “ela iria ver" caso o marido não fosse aprovado na vaga em que se submeteu ao teste.

Além disso, o homem afirmou que a esposa ficou obcecada com isso e até desconfiou que ele tivesse um relacionamento com a recrutadora, o forçando a enviar mensagens para a mulher na tentativa de ter alguma confissão.

Entretanto, a investigação não apontou indícios de relacionamento amoroso entre o candidato e a recrutadora. A mulher pagou fiança no valor de um salário mínimo e responderá pelo crime em liberdade. Já o homem permanece preso por stalking.

O que é stalking?

Stalking, ou crime de perseguição, é a prática de perseguir e importunar uma pessoa de forma reiterada e por qualquer meio (incluindo internet, ou cyberstalking), ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima, invadindo sua privacidade ou restringindo sua liberdade. A conduta, prevista no artigo 147-A do Código Penal brasileiro, é punível com reclusão de seis meses a dois anos e multa, com pena aumentada em casos específicos, como contra mulheres, crianças ou idosos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)