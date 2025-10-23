Capa Jornal Amazônia
TikTok promove aulões gratuitos para Enem 2025 em Belém e Santarém; veja

No Brasil inteiro, a plataforma disponibilizará cerca de 30 mil ingressos de graça para aulas em 48 salas de cinema

Lívia Ximenes
fonte

O Enem 2025 ocorre nos dias 9 e 16 de novembro (Paulo Pinto / Agência Brasil)

O TikTok promove aulões gratuitos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 em cinemas do Brasil, incluindo Belém e Santarém. Com cerca de 30 mil ingressos disponíveis para 48 salas, a plataforma reúne oito professores e criadores de conteúdo em dois dias de curso intensivo. A programação ocorre nos dias 1 e 2 de novembro em todas as capitais do país, além das cidades de Campinas (SP), Caxias do Sul (RS), Caruaru (PE) e Londrina (PR).

Por dia, serão disponibilizados 14.750 ingressos. No dia 1/11, o foco é em Ciências Humanas e Linguagens, com os professores Samuel Nepomuceno, de História; Sebastian Fuentes, de Geografia; Barbara Garbinato, de Redação; e Letícia de Souza, de Português. Ciências da Natureza e Matemática ficam para o dia 2/11, com Yago Stephano, de Biologia; Gabriel Cabral, de Química; Ronaldo Carrilho, de Física; e Gabriela de Mello, de Matemática.

A ação tem curadoria pedagógica de Ana Carlota, professora e coordenadora do Colégio São Luís e do Instituto Omunga. O Anglo, sistema de ensino brasileiro, apoia o projeto e, após os aulões, ofertará 20 mil bolsas integrais para o curso online de revisão para o Enem. No segundo dia de intensivo, seja no formato presencial ou online, o sistema apresentará a dinâmica para garantir uma das bolsas.

Os ingressos para os aulões do Enem promovidos pelo TikTok são distribuídos pelo Sympla e cada CPF pode retirar até duas entradas por dia. Quem garantir os tickets pode escolher ir a um ou aos dois dias de programação. Aqueles que não conseguirem ou puderem ir presencialmente têm a chance de acompanhar o intensivo pelo perfil oficial da plataforma.

Serviço

Aulões gratuitos para o Enem 2025 — TikTok Brasil

Data: 1 e 2 de novembro
Horário: 10h30 a 12h30
Endereço 1 em Belém: Parque Shopping (Avenida Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde) | Clique aqui e confira os ingressos
Endereço 2 em Belém: Shopping Grão-Pará (Avenida Centenário, 1052 - Val-de-Cans) | Clique aqui e confira os ingressos
Endereço em Santarém: Rio Tapajós Shopping (Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, S/N - Santarenzinho) | Clique aqui e confira os ingressos

.
