Confira o cronograma dos processos seletivos 2026 das universidades públicas do Pará

A pouco mais de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - que, neste ano, será aplicado em datas específicas em Belém e na Região Metropolitana -, algumas universidades públicas que utilizam a nota da prova como critério de avaliação já definiram os cronogramas de seus processos seletivos. Outras instituições ainda devem anunciar as datas, uma vez que dependem da divulgação dos resultados do exame.

No entanto, até o momento, as universidades ainda não divulgaram as datas de resultados para o listão do vestibular. Em 2025, o Enem será realizado nos dias 3 e 30 de novembro, na capital paraense, em Ananindeua e em Marituba, devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém. Confira o atual cronograma das universidades públicas do Pará:

UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou na última segunda-feira (20) que as inscrições para o Processo Seletivo 2026 começam no dia 27 de outubro e terminam no dia 25 de novembro. O edital já está disponível no site ceps.ufpa.br. De acordo com a UFPA, neste ano, estão sendo ofertadas 7.075 vagas de graduação, na modalidade presencial, e 192 vagas adicionais, reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos, nos 12 campi da Universidade.

Em caso de dúvida, o interessado pode enviar mensagem para o atendimento do Ceps, que atende por meio dos telefones (91) 3201-7266 (WhatsApp) e (91) 3201-8381. Também é possível ir pessoalmente ao prédio do Centro de Processos Seletivos para conseguir informações sobre o PS 2026.

Uepa

Com relação ao Processo Seletivo (Prosel) 2026 da Universidade do Estado do Pará (Uepa), toda a programação tem sido realizado conforme a previsão dos processos seletivos da instituição, conforme detalhado ao Grupo Liberal nesta terça-feira (21). A Uepa informou que, no último domingo (19), foi realizada a prova objetiva de Libras, Língua Portuguesa e Matemática, além de uma prova discursiva.

E nesta terça-feira (21), foi realizado o Processo Seletivo Específico para a Licenciatura em Música, curso ofertado em Belém, Santarém, Bragança e Marabá. Além da prova teórica, os alunos estavam agendados para realizar a prova prática até às 13h de terça. Já no dia 14 de dezembro será realizada a prova do Prosel Específico voltado para indígenas e quilombolas.

“Sobre o Prosel Geral não temos previsão sobre divulgação de resultado, pois trata-se de uma seleção que leva em conta as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba farão a prova do Enem em data diferentes dos demais candidatos do Brasil, em virtude do calendário da COP 30”, completa a Uepa, por meio de nota.

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) informou que oferta as vagas anuais dos cursos regulares de graduação por meio de dois Processos Seletivos Principais: por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Processo Seletivo Próprio (Prosel). De acordo com a Ufra, o edital do Ministério da Educação (MEC), que estabelece o cronograma do Sisu 2026, ainda não foi divulgado e o edital do Prosel/ Ufra 2026 está em fase de elaboração com previsão de divulgação para o mês de janeiro de 2026.

O período de inscrições de ambos processos seletivos da Ufra ainda não está definido. E o cronograma também ainda deve ser divulgado posteriormente.

IFPA

Com relação ao Instituto Federal do Pará (IFPA), o edital do Processo Seletivo Unificado foi publicado no dia 14 de outubro. São 3.165 vagas para cursos técnicos integrados, 1.650 vagas para cursos técnicos subsequentes e 1.650 para cursos superiores de graduação. As vagas são para os campi Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança, Belém, Breves, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém, Tucuruí e Vigia.

As inscrições seguem abertas até o dia 17 de novembro, exclusivamente pela internet, no site prosel.ifpa.edu.br/psu2026. Será cobrada uma taxa de R$ 40,00 para concorrer aos cursos técnicos e de R$ 60,00 para as graduações. Candidatos que pertençam à família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional podem solicitar isenção da taxa a partir das 16h do dia 16 de outubro até às 23h59 do dia 30 de outubro. Para isso, basta preencher o requerimento em campo específico do Formulário Eletrônico de inscrição e informar o Número de Identificação Social (NIS) próprio.

Unifesspa

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) ainda não tem cronograma definido para o processo seletivo do ano que vem. “Atualmente, a Unifesspa trabalha apenas com o ingresso por meio do Sisu, então segue o cronograma nacional estipulado pelo MEC”, detalhou a instituição ao Grupo Liberal.

Ufopa

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Regular Unificado 2026 (PSR/2026), que oferece 2.014 vagas em 59 cursos de graduação. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada exclusivamente por meio do site psr2026.ufopa.edu.br, até o dia 16 de janeiro de 2026.

A seleção será realizada com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em pelo menos uma das edições realizadas entre 2022 e 2025. As vagas serão distribuídas em 59 cursos de graduação, entre os os campi de Santarém, Óbidos, Oriximiná, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Alenquer e Rurópolis.

Cronograma dos Processos Seletivos 2026 (universidades e institutos do Pará)

➡️ Universidade Federal do Pará (UFPA):

Período de inscrição do PS 2026: 27 de outubro a 25 de novembro de 2025

➡️ UEPA – Universidade do Estado do Pará

Cronograma do processo seletivo atual:

19/10: Prova objetiva (Libras, Português e Matemática) + prova discursiva

21/10: Processo Seletivo Específico – Licenciatura em Música (prova teórica e prática)

14/12: Prova do Prosel Específico para indígenas e quilombolas

Sem data para resultado (depende das notas do Enem)

➡️ Universidade Federal Rural da Amazônia

Sem data definida do cronograma do processo seletivo: Sisu (aguarda cronograma do MEC); e Prosel UFRA 2026 (em elaboração)

Previsão de edital: Janeiro de 2026

➡️ Instituto Federal do Pará (IFPA)

Edital publicado em: 14 de outubro de 2025

Inscrições: até 17 de novembro de 2025, por meio do site prosel.ifpa.edu.br/psu2026

➡️ Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa):

Cronograma: segue o calendário nacional do MEC (ainda não divulgado)

➡️ Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)

Inscrições do Processo Seletivo Regular abertas até: 16 de janeiro de 2026, por meio do site psr2026.ufopa.edu.br