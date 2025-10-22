Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Confira o cronograma dos processos seletivos 2026 das universidades públicas do Pará

A pouco mais de um mês para o Enem, algumas universidades públicas que utilizam a nota da prova como critério de avaliação já definiram os cronogramas de seus processos seletivos

Gabriel Pires
fonte

Calouros, com seus familiares, e veteranos da UFPA compartilham a alegria da aprovação. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A pouco mais de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - que, neste ano, será aplicado em datas específicas em Belém e na Região Metropolitana -, algumas universidades públicas que utilizam a nota da prova como critério de avaliação já definiram os cronogramas de seus processos seletivos. Outras instituições ainda devem anunciar as datas, uma vez que dependem da divulgação dos resultados do exame.

No entanto, até o momento, as universidades ainda não divulgaram as datas de resultados para o listão do vestibular. Em 2025, o Enem será realizado nos dias 3 e 30 de novembro, na capital paraense, em Ananindeua e em Marituba, devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém. Confira o atual cronograma das universidades públicas do Pará:

UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou na última segunda-feira (20) que as inscrições para o Processo Seletivo 2026 começam no dia 27 de outubro e terminam no dia 25 de novembro. O edital já está disponível no site ceps.ufpa.br. De acordo com a UFPA, neste ano, estão sendo ofertadas 7.075 vagas de graduação, na modalidade presencial, e 192 vagas adicionais, reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos, nos 12 campi da Universidade.

Em caso de dúvida, o interessado pode enviar mensagem para o atendimento do Ceps, que atende por meio dos telefones (91) 3201-7266 (WhatsApp) e (91) 3201-8381. Também é possível ir pessoalmente ao prédio do Centro de Processos Seletivos para conseguir informações sobre o PS 2026.

Uepa

Com relação ao Processo Seletivo (Prosel) 2026 da Universidade do Estado do Pará (Uepa), toda a programação tem sido realizado conforme a previsão dos processos seletivos da instituição, conforme detalhado ao Grupo Liberal nesta terça-feira (21). A Uepa informou que, no último domingo (19), foi realizada a prova objetiva de Libras, Língua Portuguesa e Matemática, além de uma prova discursiva.

E nesta terça-feira (21), foi realizado o Processo Seletivo Específico para a Licenciatura em Música, curso ofertado em Belém, Santarém, Bragança e Marabá. Além da prova teórica, os alunos estavam agendados para realizar a prova prática até às 13h de terça. Já no dia 14 de dezembro será realizada a prova do Prosel Específico voltado para indígenas e quilombolas.

“Sobre o Prosel Geral não temos previsão sobre divulgação de resultado, pois trata-se de uma seleção que leva em conta as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba farão a prova do Enem em data diferentes dos demais candidatos do Brasil, em virtude do calendário da COP 30”, completa a Uepa, por meio de nota.

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) informou que oferta as vagas anuais dos cursos regulares de graduação por meio de dois Processos Seletivos Principais: por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Processo Seletivo Próprio (Prosel). De acordo com a Ufra, o edital do Ministério da Educação (MEC), que estabelece o cronograma do Sisu 2026, ainda não foi divulgado e o edital do Prosel/ Ufra 2026 está em fase de elaboração com previsão de divulgação para o mês de janeiro de 2026.

O período de inscrições de ambos processos seletivos da Ufra ainda não está definido. E o cronograma também ainda deve ser divulgado posteriormente.

IFPA

Com relação ao Instituto Federal do Pará (IFPA), o edital do Processo Seletivo Unificado foi publicado no dia 14 de outubro. São 3.165 vagas para cursos técnicos integrados, 1.650 vagas para cursos técnicos subsequentes e 1.650 para cursos superiores de graduação. As vagas são para os campi Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança, Belém, Breves, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém, Tucuruí e Vigia.

As inscrições seguem abertas até o dia 17 de novembro, exclusivamente pela internet, no site prosel.ifpa.edu.br/psu2026. Será cobrada uma taxa de R$ 40,00 para concorrer aos cursos técnicos e de R$ 60,00 para as graduações. Candidatos que pertençam à família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional podem solicitar isenção da taxa a partir das 16h do dia 16 de outubro até às 23h59 do dia 30 de outubro. Para isso, basta preencher o requerimento em campo específico do Formulário Eletrônico de inscrição e informar o Número de Identificação Social (NIS) próprio.

Unifesspa

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) ainda não tem cronograma definido para o processo seletivo do ano que vem. “Atualmente, a Unifesspa trabalha apenas com o ingresso por meio do Sisu, então segue o cronograma nacional estipulado pelo MEC”, detalhou a instituição ao Grupo Liberal.

Ufopa

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Regular Unificado 2026 (PSR/2026), que oferece 2.014 vagas em 59 cursos de graduação. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada exclusivamente por meio do site psr2026.ufopa.edu.br, até o dia 16 de janeiro de 2026.

A seleção será realizada com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em pelo menos uma das edições realizadas entre 2022 e 2025. As vagas serão distribuídas em 59 cursos de graduação, entre os os campi de Santarém, Óbidos, Oriximiná, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Alenquer e Rurópolis.

Cronograma dos Processos Seletivos 2026 (universidades e institutos do Pará)

➡️ Universidade Federal do Pará (UFPA):

Período de inscrição do PS 2026: 27 de outubro a 25 de novembro de 2025

➡️ UEPA – Universidade do Estado do Pará

Cronograma do processo seletivo atual:

19/10: Prova objetiva (Libras, Português e Matemática) + prova discursiva

21/10: Processo Seletivo Específico – Licenciatura em Música (prova teórica e prática)

14/12: Prova do Prosel Específico para indígenas e quilombolas

Sem data para resultado (depende das notas do Enem)

➡️ Universidade Federal Rural da Amazônia

Sem data definida do cronograma do processo seletivo: Sisu (aguarda cronograma do MEC); e Prosel UFRA 2026 (em elaboração)

Previsão de edital: Janeiro de 2026

➡️ Instituto Federal do Pará (IFPA)

Edital publicado em: 14 de outubro de 2025

Inscrições: até 17 de novembro de 2025, por meio do site prosel.ifpa.edu.br/psu2026

➡️ Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa):

Cronograma: segue o calendário nacional do MEC (ainda não divulgado)

➡️ Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)

Inscrições do Processo Seletivo Regular abertas até: 16 de janeiro de 2026, por meio do site psr2026.ufopa.edu.br

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

cronograma

universidadades públicas

processo seletivo especial
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA anuncia data das inscrições para o Processo Seletivo 2026; saiba quando

Neste ano, estão sendo ofertadas sete mil e setenta e cinco (7.075) vagas de graduação, na modalidade presencial, e cento e noventa e duas (192) vagas adicionais, reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos, nos doze campi da Universidade

20.10.25 18h05

POLÍCIA

Mulher é morta a facadas pelo companheiro dentro de kitnet em Xinguara

O crime ocorreu por volta das 18h45, em uma vila de kitnets localizada na Rua Marechal Rondon, no bairro Bela Vista

19.10.25 22h57

POLÍCIA

Briga entre irmãos termina em morte no nordeste do Pará

A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo na madrugada deste domingo (19/10), na Vila Baixa da Égua, zona rural de Nova Esperança do Piriá

19.10.25 20h07

DESCRIMINAÇÃO RELIGIOSA

A cada dois dias, cerca de um caso de intolerância religiosa é registrado no Pará

A média é feita a partir dos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) de que, de janeiro a agosto de 2025, 128 ocorrências desta natureza foram computadas

18.10.25 18h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

Tecnologia

'Barco voador' desenvolvido no Amazonas pode revolucionar transporte na Amazônia

Volitan, projeto de uma startup, promete chegar a 150KM/h, reduzir emissões e encurtar distâncias em áreas isoladas da região

20.10.25 14h40

PARÁ

UFPA anuncia data das inscrições para o Processo Seletivo 2026; saiba quando

Neste ano, estão sendo ofertadas sete mil e setenta e cinco (7.075) vagas de graduação, na modalidade presencial, e cento e noventa e duas (192) vagas adicionais, reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos, nos doze campi da Universidade

20.10.25 18h05

PROCESSO SELETIVO

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2026 do IFPA

São 6.665 vagas para cursos técnicos integrados, cursos técnicos subsequentes e cursos superiores de graduação

16.10.25 16h58

CONCURSO

Detran-PA lança processo seletivo com salários de mais de R$ 3 mil; veja como se inscrever

Concurso público abre 110 vagas para contratação temporária de Assistentes de Trânsito

15.10.25 0h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda