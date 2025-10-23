Intoxicação por metanol: 7ª vítima foi encontrada morta após churrasco com outra pessoa morta

Um jovem foi encontrado morto em casa, vítima de intoxicação por metanol, em Osasco, São Paulo. Cleiton da Silva Conrado, de 25 anos, ingeriu bebidas alcoólicas em um churrasco, no qual outra pessoa também morreu intoxicada pela substância, e é a sétima vítima registrada. A companheira dele, Jhenifer Carolina dos Santos Gomes, estava desacordada na residência e foi levada ao hospital, mas também resistiu. A morte dela, no entanto, não está sob investigação.

Cleiton e Jhenifer foram à casa de Daniel Antonio Francisco Ferreira, de 23 anos, a quinta vítima. Ele era marido de Josiellen dos Santos de Jesus, de 27 anos, prima de Jhenifer. O churrasco foi para várias pessoas conhecerem Cleiton, mas apenas os dois casais permaneceram após o fim enquanto bebiam.

De acordo com Josiellen, Daniel e Cleiton foram algumas vezes a uma adega próxima da casa. O local já era frequentado pelo marido dela anteriormente. A mulher afirma que eles compraram um combo de uísque e energético, mas que é possível que, em determinado momento, eles terem adquirido gin.

Cleiton morreu no dia 23 de setembro. Em avaliação no Instituto Médico Legal (IML), houve indicação de 16 dg/L de metanol no sangue e a presença também de cocaína foi identificada pelos exames. A ingestão das bebidas ocorreu no dia anterior, 22 de setembro. Daniel morreu após três dias, em 25 de setembro.

“A gente fez um churrasco lá em casa para conhecer o marido da minha prima, que foi o primeiro que faleceu, o Cleiton. Depois, a minha prima também morreu. A minha sorte é que eu não bebo. Senão, estaria ele [Daniel] em um caixão e eu do lado em outro”, falou Josiellen. O casal estava junto há sete anos e tinha uma filha com menos de um ano.

Jhenifer, companheira de Cleiton, morreu no hospital. Entretanto, o óbito ainda não consta como parte das investigações. Até o momento, há 18 casos suspeitos de intoxicação por metanol em análise e 42 registros confirmados.