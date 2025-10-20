Intoxicação por metanol: Paraná é o terceiro Estado a registrar morte no País

O Paraná confirmou nesta segunda-feira, 20, a primeira morte no Estado por intoxicação causada por metanol, após o consumo de bebida alcoólica. A vítima, um homem de 55 anos, morador de Foz do Iguaçu, procurou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na última terça-feira, 14, com fortes dores abdominais e relatou ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior.

Exames laboratoriais confirmaram a presença de metanol no organismo. A identidade da vítima não foi divulgada. As autoridades investigam ainda a morte de um segundo homem, de 47 anos, encontrado sem vida em sua casa. A suspeita é de que o caso possa ter relação com o primeiro óbito.

De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Paraná, o Estado registra 22 notificações de possíveis casos de intoxicação por metanol. Desses, cinco foram confirmados, sendo um com morte, 14 descartados e dois permanecem sob investigação.

Com essa confirmação, o Paraná se torna o terceiro Estado brasileiro a registrar morte por intoxicação por metanol neste ano. As autoridades de saúde reforçam o alerta sobre o risco de bebidas adulteradas e orientam a população a não consumir produtos sem procedência comprovada.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil contabiliza 46 casos confirmados de intoxicação por metanol até o momento. Outros 87 registros seguem em investigação e 528 foram descartados. O Estado de São Paulo concentra a maior parte dos casos, com 38 confirmações e 44 sob apuração. Há também ocorrências em Pernambuco (3 casos confirmados), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1).

O número de mortes confirmadas pela ingestão da substância permanece em oito, sendo seis em São Paulo e duas em Pernambuco.