Ex-atriz mirim do SBT diz ser perseguida por stalker desde os 14 anos: 'Perigoso'

A atriz e influenciadora Giovanna Chaves, de 23 anos, revelou em suas redes sociais que é alvo de perseguição por um stalker desde os 14 anos. Conhecida por seu papel em Cúmplices de um Resgate, novela infantil do SBT, ela desabafou sobre o medo e a sensação de impotência diante da falta de medidas eficazes para barrar a perseguição.

Em seu relato, feito nesta terça-feira, 18, Giovanna afirmou que já tomou diversas providências legais, incluindo registros de boletins de ocorrência, mas que o problema persiste. O stalker, segundo ela, liga para os locais que ela frequenta, cria perfis falsos para continuar o contato e até aparece próximo à sua residência.

A atriz relembrou episódios marcantes, como um homem que apareceu em um restaurante onde ela estava após ver uma postagem sua nas redes sociais. "Ele sabia tudo sobre mim e disse que tinha vindo para um encontro. Sentou na minha mesa sem esperar resposta", contou nos Stories. Em outra ocasião, um indivíduo começou a deixar flores na porta de sua casa semanalmente e tentou entrar no elevador com ela, forçando-a a acionar a segurança do prédio.

Alerta sobre os perigos da exposição online

A atriz também mencionou o caso recente de Vitória de Cajamar, jovem vítima de um stalker, como um alerta sobre os riscos da vida digital. Para ela, o episódio reflete a vulnerabilidade de muitas mulheres diante de perseguições e assédios.

Giovanna destacou a importância de medidas preventivas, como evitar a divulgação de localização em tempo real, limitar o acesso a informações pessoais e sempre denunciar comportamentos suspeitos.

"Isso não é admiração, é perigoso", desabafou a atriz, alertando seus seguidores sobre os riscos da superexposição online e a necessidade de maior proteção contra esse tipo de ameaça.