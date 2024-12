Golpista se passa por Renato Gaúcho para pedir dinheiro: 'R$ 5 mil de cesta ajuda'

A polícia do Rio prendeu nesta quinta-feira (12/12) um estelionatário especializado em aplicar golpes em jogadores de futebol. O técnico da Seleção Brasileira Dorival Júnior foi quem denunciou o caso à Polícia Civil. Estelionatários criaram um perfil falso do técnico em um aplicativo de mensagens, enviando textos e áudios para jogadores, pedindo doações para vítimas das enchentes no Sul do país.

VEJA MAIS

As investigações identificaram Lucas de Oliveira Eduardo como o chefe da quadrilha. Embora não houvesse mandado de prisão, ele foi preso em flagrante por tentativa de fraude eletrônica. Na noite de quarta-feira (11/12), Lucas se passou por Renato Gaúcho e pediu cestas básicas a um jogador de um clube de São Paulo: "Ajuda como puder. Até uns R$ 5 mil de cesta ajuda. Falei R$ 5 mil porque outro atleta vai ajudar com R$ 9 mil". Ele também enviou um áudio imitando a voz do técnico. Quando a vítima tentou ligar para o suposto Renato, o golpista não atendeu. A polícia investiga se usaram inteligência artificial ou editaram entrevistas para imitar vozes.

O grupo, que também usava nomes de atletas como Gabigol, agia há pelo menos dois anos. Em 2022, eles se passaram por Elias, ex-jogador do Flamengo, para enganar Vini Jr., do Real Madrid, pedindo dinheiro para um suposto tratamento de saúde.

Os criminosos também convenciam as vítimas a gravar vídeos para dar credibilidade aos golpes. O delegado Álvaro de Oliveira Gomes alerta: "Uma vez que você receba esse tipo de mensagem, busque falar com a pessoa por videochamada ou telefone, confirmando a veracidade".