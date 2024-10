Homem é preso por aplicar golpes em 37 mulheres por app de namoro; prejuízo chega a R$ 50 mil

Um homem de 28 anos foi preso nesta segunda-feira (30), suspeito de usar aplicativos de namoro para aplicar golpes em 37 mulheres no Distrito Federal. Identificado como Marcelo Henrique Freitas Fonseca, o golpista, conhecido como "Novinho do Tinder", é apontado pela Polícia Civil do DF (PCDF) como um dos maiores estelionatários amorosos em ação na região.

Ao menos 37 vítimas já prestaram queixa contra ele, relatando o mesmo modus operandi: ele se aproximava emocionalmente pelas plataformas de relacionamento e convencia as mulheres a investir em esquemas financeiros fraudulentos, dos quais o dinheiro simplesmente "desaparecia".

As vítimas, espalhadas por várias regiões do DF como Brazlândia, Asa Sul, Paranoá, Ceilândia e Taguatinga, relataram que Marcelo se apresentava como advogado ou empresário de sucesso, prometendo retornos financeiros rápidos e vantajosos.

A investigação revelou que ele atuava desde 2017, acumulando vítimas e prejuízos, que atualmente somam R$ 50 mil. Durante os golpes, ele utilizava as contas bancárias das próprias vítimas para movimentar o dinheiro, alegando que suas contas estavam bloqueadas.

A Operação Dolus, que levou à prisão de Marcelo, identificou que o criminoso criou ao menos 122 chaves PIX para facilitar os golpes, além de trocar constantemente de número de telefone.

Além de responder pelos crimes de estelionato sentimental, o "Novinho do Tinder" também é investigado por furtos, lesões corporais e estupro de vulnerável, todos no contexto da Lei Maria da Penha.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)