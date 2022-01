Homem é condenado por estelionato sentimental após ganhar vários presentes da ex-namorada

Um homem foi condenado por estelionato sentimental pela Justiça do Distrito Federal após ganhar inúmeros presentes da sua ex-namorada, com quem manteve um relacionamento à distância durante oito meses. A mulher teria presenteado o rapaz com celular, câmera fotográfica, conserto de veículo e dinheiro durante um período de dezembro de 2019 a julho de 2020. As informações são do G1.

VEJA MAIS

Conforme a mulher, o ex-namorado pedia empréstimos e presentes desde o início do namoro. Em um dos episódios, ele insinuou que queria um celular, a pedindo em casamento logo depois, porém, ao conseguir o que queria, agia com grosseria. Por unanimidade, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF determinou que o rapaz pague R$ 24.227 à mulher, onde R$ 4 mil são para indenização por danos morais. O restante seria referente utensílios adquiridos.

Em sua defesa, o homem afirmou que não existiu estelionato sentimental e por ser um relacionamento a distância, a ex-namorada lhe dava presentes devido a situação econômica. No entanto, a explicação não convenceu a juíza do caso, que destacou que o moço se valeu dos sentimentos da mulher. "O réu se valeu dos sentimentos da autora, envolvendo a vítima com declarações, e da confiança amorosa típica de um casal, além de promessas, como a de um futuro casamento, a induziu e manteve em erro, com o intuito de obter vantagens, praticando assim estelionato afetivo”, destacou a magistrada.

VEJA MAIS