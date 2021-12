Italiano que acreditou namorar Alessandra Ambrósio diz que sente falta dela: 'dói mais que um soco'

O jogador italiano Roberto Cazzaniga, que acreditou namorar, por 13 anos, a modelo brasileira Alessandra Ambrósio, diz que sente falta da namorada. Em entrevista ao programa "Veríssimo", Cazzaniga contou que, apesar de ter sido enganado pela estelionatária Valeria Satta, de 50 anos, que fingia ser Ambrósio, ele sente falta de conversar com ela. As informações são do Metrópoles.

“Faz mais de um mês que não escrevo para Maya [como Valeria se identificava] e sinto falta dela de vez em quando. Durante 13 anos me senti com ela e, de repente, acordei e ela não existia mais. Dói mais do que um soco na cara”, revelou o italiano, que se relacionava com Maya à distância.

Valeria, além de se passar por outra pessoa, extorquia o jogador, que chegou a dar R$ 4,3 milhões para a mulher, que dizia ter problemas cardíacos. Ele só descobriu a mentira graças aos seus amigos, que agora criaram uma vaquinha para ajudá-lo.

“Todos esses anos eu queria vê-la, mas toda vez que surgiam problemas, e ela dava desculpas para não me conhecer. Houve sinais de alerta, mas ela era muito boa em transformar a história a seu favor. Ela ficou nervosa e trouxe à tona seus problemas cardíacos, fazendo-me sentir culpado”, contou o italiano.