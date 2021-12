Mulher aplica golpe da falsa compra e aproveita 'voltinha' para fugir com moto

Um golpe que, embora seja bem conhecido, ainda consegue fazer vítimas, teve como alvo um morador de Marabá. Um homem, que preferiu manter a identidade em sigilo, teve a moto furtada diante de seus olhos na tarde da última segunda-feira (29), na Folha 29, Núcleo da Nova Marabá. As informações são do portal Correio de Carajás.

O veículo teve a venda anunciada em um grupo de compra e vendas do Facebook e uma mulher, que se apresentou com o nome de Renata, entrou em contato com o proprietário dizendo-se interessada em comprá-lo.

A falsa compradora informou que mandaria a filha encontrar o dono do veículo para avaliar e decidir se o compraria ou não. Já no local combinado, a mulher pediu para olhar a moto, a documentação e até observou que havia uns arranhões na lataria. Em seguida, fez fotos e enviou pelo celular dizendo que seria para sua mãe.

Feito isso, a mulher pediu para dar uma voltinha a fim de checar se estava realmente tudo certo com a motocicleta. Foi então que ela consolidou o golpe: assim que saiu com o veículo, a golpista virou a esquina e desapareceu. Câmeras de segurança da rua ainda chegaram a registrar o momento em que a mulher aparece ao lado de um homem, que a espera segurando um capacete.