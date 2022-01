Suspeito de se relacionar com mulheres pela internet para aplicar golpes é preso, em Belém

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (6), no bairro da Marambaia, em Belém, um homem identificado como Abner Carlos Pereira, de 26 anos. Ele é suspeito de criar perfis falsos nas redes sociais e se passar por empresário, para aplicar golpes em mulheres com as quais se relacionava depois de ganhar a confiança delas.

A prisão foi realizada pela Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, que cumpriu mandado de prisão preventiva Abner, pelos crimes de estelionato e falsa identidade.

VEJA MAIS

Conforme a PC, Abner criava perfis falsos nas plataformas digitais, onde se identificava com nomes de empresários conhecidos de Belém. Ele atraia a atenção de mulheres e as enganava, em seguida, pedindo valores em dinheiro, o que caracteriza a extorsão.

De acordo ainda com a PC, Abner Carlos Pereira já havia sido preso outras duas vezes, nos anos de 2018 e 2021, em razão da prática dos crimes de extorsão e falsidade ideológica, utilizando o mesmo modo de operação em todos os casos. A PC tomou as medidas cabíveis no ato da prisão e Abner está, agora, à disposição da Justiça.