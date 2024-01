Polícia prende suspeito de aplicar golpes em postos de gasolina no Pará

Um homem suspeito de aplicar golpes em postos de gasolina de Belém e Barcarena foi preso, durante a Operação Combustão, da Polícia Civil do Pará, na última quinta-feira (25). A prisão ocorreu no bairro do Telégrafo, na capital paraense, e foi executada pela Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF).

De acordo com as investigações, o suspeito aplicava golpes em postos de combustíveis de Belém; na Vila dos Cabanos, em Barcarena; e em outras cidades do interior do Estado. De acordo com a polícia, ele se passava por gerente de empresas de transportes e, ao mesmo tempo, de postos de combustíveis para enganar suas vítimas.

Fingindo ser gerente de uma empresa de transportes, o suspeito ligava para os postos de gasolina solicitando grandes quantidades de litros de diesel e combinava o horário em que os supostos veículos da empresa iriam abastecer. Feito isso, ele dizia ser gerente de um posto e oferecia milhares de litros de combustíveis para empresas de transportes, com valores bem abaixo do mercado.

Assim que o criminoso recebia os pagamentos, ele emitia uma requisição de abastecimento que seria apresentada nos postos. Porém, quando as vítimas finalizavam o abastecimento, elas eram cobradas novamente e informadas que não havia nenhum tipo de contrato com a empresa mencionada. Neste momento, elas constatavam que se tratava de um golpe.

O suspeito já era investigado por outros crimes da mesma natureza na capital e no interior do Estado. Após ser localizado, o suspeito foi preso e conduzido até a delegacia especializada, onde segue detido e à disposição da Justiça.

“Hoje a Polícia Civil conseguiu prende​r um homem que enganou diversas pessoas. Os agentes foram perspicazes e eficientes em realizar campana e capturar o investigado que agora deverá responder pelos crimes que cometeu”, relatou Walter Resende, Delegado Geral da Polícia Civil do Pará.

“A Operação Combustão, deflagrada pela DEOF/DIOE, decorreu de investigações em andamento na unidade especializada onde estas apontavam que o suspeito praticava o delito de estelionato, na capital e no interior do estado, vitimando postos de combustíveis. Durante as investigações, foi constatado que o alvo possuía mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Vara Criminal de Barcarena, e que também era investigado pela Delegacia de Vila dos Cabanos e, na data de hoje, deu-se cumprimento ao referido mandado”, informou o delegado David Bahury, diretor da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF).