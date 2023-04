Golpe do meu velho rico: saiba o que é, como funciona e o que leva a busca pelo dinheiro 'fácil'

A procura por renda extra tem aumentado substancialmente na internet. Milhares de pessoas buscam no Google e nas redes sociais formas de ganhar dinheiro na internet. Mas muitas acabam virando alvo fácil para golpes, já que acreditam em tudo o que vêem e em depoimentos falsos de pessoas que, supostamente, lucram muito na web sem fazer quase nada. Novos golpes surgem a todo o momento e um deles, que tem chamado bastante atenção, é o golpe do velho rico.

O que é o golpe do Meu Velho Rico?



O novo golpe atrai mulheres de todo o Brasil com a promessa de 'renda extra' em troca de, apenas, manter conversas onlines com homens mais velhos e ricos. A prática se assemelha ao que chama-se hoje de sugar daddy, porém sem a necessidade de envolvimento amoroso ou sexual.

A proposta parece tentadora: a mulher precisa apenas conversar com os velhos ricos e carentes; em troca, receberia transferências que podem variar entre R$ 200 e R$1 mil, tudo por meio de um aplicativo de bate-papo online. A proposta parece tentadora, até porque vários vídeos de supostas mulheres que ganharam valores altos compartilham suas "histórias de sucesso"; tudo fake!

O que é o site e o app 'Meu Velho Rico'



Uma mulher, que preferiu não de identificar, conta que perdeu R$ 100 no site Meu Velho Rico. Ela conta que viu um anúncio do site por meio das redes sociais e rapidamente se interessou pela proposta. Ela pagou a assinatura, recebeu um e-mail da plataforma mas nunca conseguiu baixar o suposto aplicativo de troca de mensagens.

No anúncio do site e nas redes sociais, o Meu Velho Rico justifica pagamento como uma "medida para evitar um grande número de pessoas" para, de fato, conectar com os "velhos ricos" que querem pagar por atenção via mensagem de texto.

"Na verdade, não liberaram bate-papo, muito menos PIX", relatou. O link redirecionava para uma área com vários vídeo. Ela conta ainda que assistiu todos espero ter, ao final, acesso ao aplicativo de conversas, mas nada aconteceu. "Tentei mandar e-mails, mas nada. Estou tentando argumentar com o cartão de crédito, mas eles pedem que eu fale com o local de compra primeiro para resolver", disse a jovem.

Imagem de um dos sites que prometem conversas com 'velhos ricos' em troca de dinheiro via PIX (Reprodução)

Dicas para evitar golpes na internet

Existe uma máxima que diz: "nada é tão fácil quando parece" e ela parece, de fato, ser real. Por isso, para evitar cair em golpes como esse e tantos outros que prometem dinheiro fácil, é preciso ter bastante atenção. A primeira dica é: procure em sites de reclamações na web como o Reclame Aqui, sobre aplicativos e sites que prometem pagar ou fazer transferências por atividades simples, assim como comentários nas redes sociais sobre eles. Desconfie sempre se não encontrar muitas informações.

Veja abaixo as principais dicas de segurança caso marque um encontro presencial



Não passe seus dados pessoas ou bancários sem conhecer a pessoa;

Não pague nada ou faça PIX, transferências, sem ter encontrado com o parceiro;

Marque encontros em locais públicos para não sofrer assédios, ameaças ou até mesmo risco de morte;

Ative sua localização e compartilhe com arentes e amigos onde você está.