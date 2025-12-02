Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Garota de programa é espancada após sair de motel; suspeito foi morto

A mulher foi brutalmente espancada após sair de um motel com dois homens

Riulen Ropan
fonte

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que a mulher é abordada e agredida. (Foto: Reprodução / TV Anhanguera)

Uma operação da Polícia Militar terminou com um suspeito preso e outro morto após um confronto em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia (GO). A ação buscava dois homens apontados por espancar uma mulher de 32 anos na madrugada desta segunda-feira (1º), em Aparecida de Goiânia.

Segundo o 2º Comando Regional da PM (CRPM), a vítima, que trabalhava como garota de programa, havia acabado de sair de um motel acompanhada dos suspeitos. Minutos depois, ela foi agredida na rua, por volta das 5h48.

A mulher sofreu ferimentos graves e foi levada para o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), onde permanece internada.

VEJA MAIS

image Mãe e filha morrem após queda do 10º andar de hotel
A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circunstâncias e as causas das mortes

image Policial Civil que matou advogado a tiros em Belém é afastado das funções
Servidor da Coordenadoria de Operações Especiais prestou depoimento e foi liberado, enquanto a defesa alega legítima defesa.

image PC prende homem suspeito de estuprar a própria sobrinha no Marajó
Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que a vítima foi passar as férias na casa do tio e ele se aproveitou da convivência familiar e da confiança para abusar sexualmente da menina

Vídeo confirma agressão

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que a mulher foi abordada e agredida. As imagens mostram a vítima caminhando pela rua, enquanto um carro a acompanha em baixa velocidade. O veículo retorna, um dos homens desce, vai até a mulher e a derruba no chão.

A PM informou que a agressão aconteceu após um desentendimento entre os suspeitos e a vítima. Ela foi atingida com socos e garrafadas.

Como os suspeitos foram localizados

Ainda durante a manhã, a PM encontrou e prendeu Silas Pereira da Silva, de 28 anos. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Trindade e está à disposição da Justiça. O segundo suspeito, Eduardo Duarte Leite, de 26 anos, fugiu para uma área de mata na mesma região.

Após horas de buscas, equipes de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) localizaram Eduardo. De acordo com a PM, ele reagiu à abordagem e entrou em confronto. Ele foi baleado e morreu no local. A operação contou com uma grande mobilização da Polícia Militar.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

garota de programa

suspeito foi morto pela PM

garota de programa espancada
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Presidente do Inep nega vazamento de questões do Enem

Segundo Manoel Palacios, anulação de três questões foi preventiva

02.12.25 19h29

TRISTEZA

Sobrinho da mãe da Mel Maia lamenta morte da tia: ‘não consegui te ajudar’

Pelas redes sociais, ele disse que mantinha uma convivência próxima e especial com Débora

29.11.25 11h24

POLÍCIA

Homem mata ex-namorada a facadas e envia imagem do corpo em grupo da igreja em São Paulo

O suspeito foi detido pouco depois de cometer o crime. Ele segue preso

29.11.25 11h01

BULLYING FAMILIAR

86% dos brasileiros dizem já ter sofrido 'bullying familiar', segundo pesquisa

Do total, apenas 17% dos entrevistados conversam com frequência sobre os incômodos que comentários ofensivos geram na saúde mental

28.11.25 18h30

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

IML emite laudo inicial e revela causa da morte de homem atacado por leoa; veja qual é

Gerson de Melo Machado, de 19 anos, invadiu o recinto do animal no Parque Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa, Paraíba

02.12.25 8h31

BRASIL

Enterro de 'Vaqueirinho', homem morto ao invadir recinto de leoa, tem presença de 2 familiares

Gerson de Melo Machado, de 19 anos, foi atacado pelo animal no Parque Arruda Câmara (Bica), no último domingo (30)

02.12.25 11h53

BRASIL

‘Barbie humana’ teve morte acidental por overdose de cocaína e não houve crime, segundo autoridades

A influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, morreu no dia 2 de novembro dentro da casa do defensor público Renato De Vitto, em São Paulo

02.12.25 9h35

BRASIL

Quem era homem que invadiu recinto de leoa em João Pessoa? Saiba mais sobre ‘Vaqueirinho’

Identificado como Gerson de Melo Machado, de 19 anos, o jovem foi atacado pelo animal nesse domingo (30)

01.12.25 11h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda