Garota de programa é espancada após sair de motel; suspeito foi morto

Uma operação da Polícia Militar terminou com um suspeito preso e outro morto após um confronto em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia (GO). A ação buscava dois homens apontados por espancar uma mulher de 32 anos na madrugada desta segunda-feira (1º), em Aparecida de Goiânia.

Segundo o 2º Comando Regional da PM (CRPM), a vítima, que trabalhava como garota de programa, havia acabado de sair de um motel acompanhada dos suspeitos. Minutos depois, ela foi agredida na rua, por volta das 5h48.

A mulher sofreu ferimentos graves e foi levada para o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), onde permanece internada.

Vídeo confirma agressão

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que a mulher foi abordada e agredida. As imagens mostram a vítima caminhando pela rua, enquanto um carro a acompanha em baixa velocidade. O veículo retorna, um dos homens desce, vai até a mulher e a derruba no chão.

A PM informou que a agressão aconteceu após um desentendimento entre os suspeitos e a vítima. Ela foi atingida com socos e garrafadas.

Como os suspeitos foram localizados

Ainda durante a manhã, a PM encontrou e prendeu Silas Pereira da Silva, de 28 anos. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Trindade e está à disposição da Justiça. O segundo suspeito, Eduardo Duarte Leite, de 26 anos, fugiu para uma área de mata na mesma região.

Após horas de buscas, equipes de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) localizaram Eduardo. De acordo com a PM, ele reagiu à abordagem e entrou em confronto. Ele foi baleado e morreu no local. A operação contou com uma grande mobilização da Polícia Militar.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)