Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mãe e filha morrem após queda do 10º andar de hotel

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circunstâncias e as causas das mortes

Estadão Conteúdo
fonte

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal Dr André Roquette (IMLAR) (Reprodução / YouTube Jornal da Alterosa)

Uma mulher, de 32 anos, e sua filha, de 6, morreram após queda do 10º andar de um edifício no centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na tarde da segunda-feira, 1º de dezembro. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circunstâncias e as causas das mortes.

Conforme a polícia, a perícia foi realizada no local da ocorrência que fica na Rua Espírito Santo, nº 215, esquina com a Rua Santos Dumont.

Em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal Dr André Roquette (IMLAR), sendo submetidos a exame de necropsia e, logo após, liberados aos familiares.

A Polícia Civil de Minas Gerais aguarda a conclusão de laudos periciais.

O caso segue sob investigação do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Na semana passada, um menino de 12 anos caiu de um edifício em Uberlândia, também no Estado de Minas Gerais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

queda

prédio

Belo Horizonte

mãe

filha

mortes
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda