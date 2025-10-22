Gabarito Enamed: veja quando sai e como acessar

O gabarito preliminar do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) deve ser divulgado nessa quarta-feira (22). Aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a prova teve mais de 96 mil estudantes partitipando em todo o Brasil no último domingo (19). A avaliação unifica o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e o Exame Nacional de Residências (Enare), que mede a qualidade dos cursos de graduação e permite o ingresso em residência médica, respectivamente.

Após a divulgação do gabarito preliminar, disponível na página do participante no site oficial do Enamed, os alunos podem aplicar recursos até a próxima segunda-feira (27). O resultado do gabarito definitivo e o resultado final do exame são divulgados no dia 5 de dezembro.

O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica monitora a qualidade dos cursos ofertados no Brasil, permite o subsídio de políticas de regulação e financiamento e qualifica o processo de ingressos em residências. A prova é formada por 100 questões de múltipla escolha. Além disso, os concluintes de medicina inscritos no Enade devem responder ao Questionário do Estudante e os demais participantes precisam preencher o Questionário Contextual. Por fim, há o Questionário de Percepção da Prova. Os três questionários não interferem na pontuação do Enare e servem unicamente para dados estatísticos e análise da educação superior.