Paraenses estão entre as premiadas no ‘Prêmio MEC da Educação Brasileira’

As análises foram conduzidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

O Liberal
fonte

Paraenses estão entre as premiadas no ‘Prêmio MEC da Educação Brasileira’. (Reprodução)

Duas estudantes do Pará estão entre os 54 alunos de todo o país reconhecidos pelo alto desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Prêmio MEC da Educação Brasileira. As paraenses Lorena de Souza Pinto e Maria Giovanna de Oliveira Furtuoso foram destacadas na categoria que premia o desempenho individual de estudantes, reforçando a presença do estado na lista de vencedores da edição 2025.

Ao todo, o prêmio contemplou quatro estados, 35 municípios e 20 escolas, com a entrega de 62 troféus e 54 medalhas em oito categorias: Educação Infantil; Alfabetização; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental; Ensino Médio; Enem; Educação em Tempo Integral; e Educação Profissional e Tecnológica (EPT). No total, 116 premiados entre redes de ensino estaduais e municipais, escolas e estudantes receberam a honraria.

Os vencedores foram selecionados com base em indicadores oficiais da educação básica, como o Censo Escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a Avaliação da Alfabetização e o próprio Enem, além de dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As análises foram conduzidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sem abertura de editais ou necessidade de inscrição prévia.

Instituído pelo Decreto nº 12.521/2025 e regulamentado pela Portaria nº 564/2025, o Prêmio MEC da Educação Brasileira tem como objetivo reconhecer e valorizar os diversos atores educacionais, incentivando políticas e ações que promovam a melhoria da qualidade da aprendizagem, a equidade e a redução das desigualdades, em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE).

