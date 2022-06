‘Fomos avisados que dois corpos haviam sido encontrados’, reafirma família de Phillips

Em uma carta publicada na internet, nesta terça-feira (14), familiares de Dom Philips explicaram sobre as informações divulgadas nesta segunda-feira (13) de que os corpos do jornalista inglês e do seu companheiro de viagem, o indigenista brasileiro Bruno Pereira, haviam sido encontrados. Eles reafirmaram que foram comunicados da descoberta pelo embaixador do Brasil em Londres, Roberto Doring.

VEJA MAIS

“Fomos avisados por telefone que dois corpos haviam sido encontrados. Porém, devido ao fato de que ainda era cedo no Brasil, a identificação não havia ocorrido”, diz o documento, publicado na internet pelo cunhado de Phillips, Paul Sherwood, e assinado por ele, por irmãos e sobrinhas do britânico.

No documento, os familiares também relatam as informações contraditórias que receberam das autoridades brasileiras. “Agora, às 8h30 no horário britânico, em 14 de junho, não temos nenhuma atualização sobre essa posição. Para complicar nossa situação já angustiante, fomos informados de forma confiável que a Polícia Federal no Brasil está contradizendo isso”, disseram.

Ainda na segunda-feira, em nota à imprensa, a Polícia Federal negou que dois corpos haviam sido encontrados durante as buscas. De acordo com o órgão, foram encontrados apenas pertences pessoais e materiais biológicos, já enviados para perícia.

VEJA MAIS

“Só podemos esperar que, com o passar do tempo, vamos entender o que aconteceu e os relatos serão reconciliados. Estamos escolhendo não dar entrevistas à imprensa sobre a situação atual e oferecemos este comunicado na esperança de explicar o que sabemos, e o desafio que estamos enfrentando para entender o que aconteceu”, diz a família.