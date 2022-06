Deputados federais do Pará pedem criação de Comissão na Câmara para acompanhar caso Bruno e Phillips

Um grupo de deputados federais da oposição apresentou um requerimento para a criação de Comissão Externa Temporária na Câmara Federal para acompanhar o caso do desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.

O documento é assinado pelos deputados federais paraenses Vivi Reis (PSOL) e Airton Faleiro (PT), por Joenia Wapichana (Rede-RR), primeira deputada federal indígena do país, e ainda pelos parlamentares Bira do Pindaré (PSB-MA), José Ricardo (PT-AM), Orlando Silva (PCdoB-SP), Camilo Capiberibe (PSB-AP), Nilto Tatto (PT-SP), Rodrigo Agostinho (PSB-SP), Patrus Ananias (PT-MG), Túlio Gadêlha (Rede-PE), Alice Portugal (PCdoB-BA), Alessandro Molon (PSB-RJ) e Erika Kokay (PT-DF).

VEJA MAIS

“Diante de toda essa escalada de violência contra os povos indígenas, seus apoiadores, os protetores ambientais, a Câmara dos Deputados tem o dever de acompanhar e fiscalizar como estão sendo desenvolvidas as ações governamentais para desvendar as circunstâncias do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips na região do Vale do Javari no estado do Amazonas e a falta de programas e planos de proteção da Amazônia”, diz o requerimento, apresentado na última segunda-feira (13).

Para a deputada Vivi Reis, as buscas pelos desaparecidos têm sido marcadas pela falta de coordenação, omissão do governo federal e informações desencontradas que tem aumentado a angústia de amigos e familiares.

“O caso não pode ser tratado com indiferença. O Estado brasileiro precisa empregar todos os recursos possíveis para que haja uma rápida solução. A Amazônia não pode continuar sendo uma terra sem lei, com o estímulo de Bolsonaro, que tem tratado o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira como uma aventura ou algo natural. Uma fala típica de um genocida, que tem desprezo às vidas, tal qual fez ao longo da pandemia”, declarou.