Brasil

Brasil

Flordelis sofre AVC dentro da prisão e defesa pede transferência para hospital privado

Ex-deputada teria desmaiado e sido levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) dentro do Complexo Penitenciário de Bangu

Gabrielle Borges
fonte

Flordelis cumpre pena de 50 anos por ter sido mandante do homicídio de seu então marido, o pastor Anderson do Carmo, assassinado em 2019 (Michel Jesus / Câmara dos Deputados)

A ex-deputada federal e pastora Flordelis, de 65 anos, sofreu um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC) dentro da Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela desmaiou na noite de quinta-feira (18). A informação foi revelada pelo jornal O Globo, na manhã desta sexta-feira, (19).

Flordelis teria desmaiado e sido levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) dentro do Complexo Penitenciário de Bangu. Depois de ser estabilizada, foi encaminhada de volta à cela, mas a defesa da ex-parlamentar deseja pedir a transferência para um hospital particular, já que Flordelis possui plano de saúde.

De acordo com Janira Rocha, representante legal de Flordelis, a pastora deixou o atendimento ainda debilitada, com dores de cabeça, vômito e fala enrolada. "A própria unidade já avisou que não tem recursos para tratá-la. Vão esperar que ela morra para tirá-la de lá?", questionou a advogada.

A ex-deputada também depende de medicamentos controlados, como Alprazolam, Quetiapina, Bupropiona e Carbamazepina, para conter crises de ansiedade, depressão e convulsões.

O que é AVC? Entenda o acidente vascular cerebral e seus sintomas

O AVC (Acidente Vascular Cerebral), também conhecido como derrame cerebral, é uma condição grave causada pela interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro, o que pode levar à morte de células cerebrais. Existem dois tipos principais: AVC isquêmico (bloqueio de artéria) e AVC hemorrágico (rompimento de vaso sanguíneo).

Principais Sintomas do AVC:

  • Fraqueza ou paralisia súbita de um lado do corpo (rosto, braço ou perna)
  • Dificuldade para falar ou entender a fala
  • Perda de visão em um ou ambos os olhos
  • Tontura, perda de equilíbrio ou coordenação
  • Dor de cabeça intensa e súbita, sem causa aparente

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

.
