Brasil

Brasil

Ex-sócio da Boate Kiss condenado por incêndio fatal sai da prisão

Elissandro Spohr é o primeiro réu do caso a deixar a detenção. Agora, ele deve responder pelo crime em regime aberto e usar tornozeleira eletrônica

Lívia Ximenes
fonte

Elissandro Spohr, ex-sócio da Boate Kiss (Reprodução)

O ex-sócio da Boate Kiss Elissandro Spohr deixa a prisão e, a partir de agora, responde pelo crime em regime aberto e com uso de tornozeleira eletrônica. Ele foi condenado a 12 anos de prisão pelo incêndio que matou 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Elissandro cumpria pena na Penitenciária Estadual de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O regime aberto foi autorizado pela Justiça na última segunda-feira (15). Segundo as advogadas de Elissandro, em informação repassada ao g1, ele foi liberado da detenção na última terça-feira (16) e “está em monitoramento, cumprindo o que lhe foi imposto”. A Polícia Penal confirmou a instalação da tornozeleira e saída da unidade prisional.

Elissandro, que atende pelo apelido de Kiko, é o primeiro réu do caso a ir para regime aberto. Entre as condições para permanecer fora do regime fechado, ele deve manter vínculo trabalhista, ir periodicamente ao Judiciário para justificar as atividades e usar a tornozeleira eletrônica. Em outubro de 2025, Elissandro foi autorizado a sair temporariamente para trabalhar e deveria voltar à noite para passar o período na penitenciária.


