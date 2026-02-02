VÍDEO: Homem morre em acidente após ser arremessado de cima do viaduto

Um homem não identificado, de 64 anos, morreu após sofrer uma grave colisão na manhã do último sábado (31) na cidade de Santa Maria, que fica localizada na região central do estado do Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu quando o motorista parou sobre a estrutura do viaduto para fechar o capô do motor que estava aberto e outro veículo que vinha logo atrás colidiu na traseira da caminhonete.

O forte impacto aconteceu na Avenida Evandro Behr, no viaduto localizado no entroncamento com a BR-158, situado na saída para o município de Itaara (RS). De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento da colisão, a vítima bateu a cabeça na mureta e foi rapidamente jogada de cima do viaduto, caindo sozinha na parte de baixo da rodovia.

Sinalização na pista

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), antes de parar o carro no km 158 da BR, o homem teve o cuidado de ligar o pisca-alerta do automóvel para indicar que o veículo estava com problema. Embora ele não tivesse utilizado o triângulo para sinalizar na pista, como deveria ter acontecido, alguns carros que passavam pela avenida viam a situação e desviavam do local antes de ocorrer o acidente fatal.

Com a batida, a vítima morreu no local e a perícia foi acionada para investigar as causas reais do acidente. A companheira dele, que estava dentro do veículo, foi arrastada pelo carro, mas sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhada para uma unidade de saúde da cidade para realizar os primeiros socorros. Até o momento, ainda não se tem mais informações sobre o estado de saúde dela.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)