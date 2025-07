Motociclista é arremessado sobre capô de viatura da PM após colisão em Icoaraci

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma viatura da Polícia Militar foi registrado na manhã desta quarta-feira (9), na avenida Arthur Bernardes, nas proximidades da ponte do Paracuri, em Icoaraci, distrito de Belém. Informações preliminares apontam que o motociclista colidiu contra o veículo da PM. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que, com a colisão, o motociclista foi lançado sobre o capô da viatura.

Até o momento, a polícia ainda não confirmou as circunstâncias do acidente. A vítima também ainda não foi identificada. Após o acidente, os policiais militares permaneceram no local. O estado de saúde do motociclista ainda é desconhecido.

As imagens divulgadas nas redes sociais também mostram que o trânsito ficou lento no trecho após a batida. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.