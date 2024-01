AVC hemorrágico não é comum em crianças; especialista explica sinais de alerta

Uma menina de 8 anos morreu devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) Hemorrágico na última segunda-feira (8), no Paraná. Maria Julia Adriano foi internada no Hospital Universitário de Londrina, mas não resistiu. De acordo com o Ministério da saúde, o AVC hemorrágico é ocasionado quando há rompimento de um vaso cerebral e representa apenas 15% das ocorrências. O neurologista e membro da Academia Brasileira de Neurologia, Doutor Antonio de Matos, de Belém, explica que as crianças, entretanto, não são o público mais frequente destes casos.

"As crianças não são o público mais frequente do acidente vascular cerebral, então nelas você tem que investigar causas incomuns, você faz a investigação normal do adulto, porém, na maioria das vezes, você tem que prosseguir a investigação com causas mais raras e exames complementares mais avançados", afirma Antonio.

A exemplo de possíveis condições raras que podem influenciar na ocorrência deste AVC em crianças, o especialista cita ainda a anemia falsiforme, como causa de AVC Hemorrágico e as má formações artério-venosas. Apesar da tecnologia avançada dos testes disponíveis, mesmo os casos mais tipicos podem não ter causas definidas, estes somam 30% do total entre adultos. Sobre os casos sem definição prévia, o neurologista reforça que o tratamento disponível atualmente é suficiente.

"O que nos conforta é que nesses casos de AVC criptogênico [sem causa definida] o tratamento padrão em geral, ou seja, na maioria das vezes costuma ser suficiente", complementa.

O neurologista reforça que procurar a emergência o quanto antes em caso de suspeitas é essencial. Aponta também alguns sinais para identificar se você está tendo um quadro de AVC em uma brincadeira com a palavra SAMU."Os sinais que o paciente deve ficar atento, são o mnemônico da palavra SAMU, o S de sorriso, o A de abraço, o M de música. Se ele tiver alguma dessas alterações, uma alteração no sorriso, uma alteração na capacidade de abraçar ou de cantar uma música, deve procurar o serviço de urgência, o U da palavra SAMU", descreve.

Cuidados

Ainda segundo o neurologista Antonio de Matos, uma alimentação saudável pode contribuir para reduzir os riscos, "o AVC é prevenível através dos hábitos de vida saudável, uma alimentação regular, prática de atividade física, cuidar das suas doenças crônicas, controlar o colesterol, controlar a pressão alta, evitar a obesidade. E então tudo aquilo que te aproxima do estado de saúde te afasta do acidente vascular cerebral".

Segundo o serviço disponibilizaso no site do Ministéio da Saúde, o AVC hemorrágico possui ocorrência inferior em comparação com o AVC isquêmico, de maior incidência. No entanto, apesar de raro, possui uma letalidade maior, levando a óbito na maioria das vezes. Em contraposição, o AVC isquêmico ocorre quando as artérias são obstruídas, impedindo a passagem de oxigênio ao cerébro.

O Ministério da Saúde também detalha que o diagnóstico é feito através de exames de imagem que buscam identificar as áreas afetadas do cérebro. Estão entre os principais fatores que podem potencializar o risco de ocorrência para ambos os casos de AVC, o tabagismo, uso excessivo de alcool, sedentarismo e histórico familiar. Existem tratamentos dispníveis para todos, entretanto, manter hábitos de vida saudáveis contribui para prevenir este tipo de acidente.

AVC - Sintomas

Fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo;

Confusão mental;

Alteração da fala ou compreensão;

Alteração na visão (em um ou ambos os olhos);

Alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar;

dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE