Gil Brother Away, ex-humorista do Hermes e Renato, morre no Rio de Janeiro

O humorista Jaime Gil da Costa, conhecido como Gil Brother Away, morreu nesta segunda-feira (4), no Rio de Janeiro. O artista, que tinha 66 anos, era ex-integrante do grupo humorístico Hermes e Renato, que fez muito sucesso nos anos 1990 e início de 2000. Away, como era conhecido, sofreu um AVC em maio. Ele estava internado no Hospital Eduardo Rabello, em Senador Vasconcelos.

A informação do falecimento foi confirmada pelo perfil oficial do humorista nas redes sociais. "Eu sou o lúcido mais louco dá história do trauma do pensamento humano, morou?", escreveu o perfil do artista, citando uma frase dele. "Nos encontramos no céu, meus pigmeus."

O sobrinho de Jaime Gil, William Passos, também se pronunciou nas redes sociais lamentando a morte e dizendo que tinha esperanças de que o artista se recuperasse para passar o Natal com a família. "Sem palavras para poder expressar, a gente sonhava com ele passar o Natal com a gente. Ele deixa um legado para a gente de alegria, ele tinha um humor pesado, mas a gente se divertia", acrescentou o sobrinho.

Away ficou famoso com o personagem indignado, sem papas na língua, e que falava frases engraçadas com erros propositais de português.