Ex ‘Hermes e Renato’, Gil Brother Away sofre AVC após queda e está internado na UTI

O comediante Gil Brother Away, conhecido pelas suas participações no programa “Hermes e Renato” da MTV, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) após cair e bater a cabeça. Ele está internado na UTI do Hospital Clínico de Petrópolis, no Rio de Janeiro, desde o dia 23 de maio.

O sobrinho do artista, William Passos, deu atualizações sobre o caso para fãs do humorista, que tinha um canal no YouTube com mais de 800 mil inscritos. Por meio de um comunicado oficial publicado nas redes sociais do artista, a assessoria de imprensa informou que Away se recupera bem, mas os médicos aguardam para saber quais as possíveis sequelas que o ator poderá ter em consequência do AVC.

A nota também informa que Away se comunicou com o sobrinho na última segunda (29) e que leu mensagens de carinho enviadas pelos fãs. Colega de trabalho de Away, o ator Felipe Torres escreveu na publicação: “Forças, Gil. Você vai sair dessa, meu amigo”. Veja a publicação:

