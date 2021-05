Dado Dolabella diz que Wanessa Camargo o fez bater em João Gordo

Dado Dolabella finalmente revelou o real motivo de sua discussão e briga com João Gordo, em 2003, no programa "Gordo a Go-Go", exibido pela MTV Brasil. Na época, os dois trocaram xingamentos e se empurraram em frente às câmeras. Agora, o ator contou que estava se vingando da forma como João Gordo tinha tratado Wansessa Camargo.

Participando de um podcast, Dado Dolabella relembrou a briga e contou que tudo ocorreu porque ele queria vingar Wansessa, com quem namorava na época. O ator disse que chegou a levar um machado e uma corrente para o programa.

“Fui para ele provar do próprio veneno mesmo, para ele experimentar como era com os outros. O Gordo zoava geral. O programa dele era chamar as pessoas para o programa e ficar esculachando com a cara da pessoa. Ele fez isso uma vez com a Wanessa Camargo, que era minha namorada na época. Quando a entrevistou, ela saiu aos prantos do programa. Me ligou e não conseguia nem falar. Soluçava de chorar”, lembra o ator.

Na briga, Dado precisou ser contido pelos seguranças da MTV e levado para fora do estúdio. “A gente colhe aquilo que a gente planta. Se você está plantando negatividade e agressividade, você vai colher o que? Paz e amor? Você quer colher o que?”, declarou Dolabella sobre o episódio.