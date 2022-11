Power Rangers: web relembra 'treta' do ator falecido com Jean-claude Van Damme; confira

O ator Jason David Frank, que faleceu aos 49 anos no último sábado, 19, e interpretou o Power Ranger Verde na série original de 1993, já teve uma "treta" com o também ator Jean-Claude Van Damme. As informações são do Portal UOL.

O desentendimento teria acontecido em 1995 durante as gravações de um filme. Os atores foram cogitados para um duelo profissional em 2010.

Para quem não conhece o histórico do eterno "Ranger Verde", Jason era faixa preta em Taekwondo e Judô e faixa roxa no Jiu-jitsu brasileiro. Em 2009 iniciou o interesse por Artes Marciais Mistas e começou a lutar MMA.

Ainda segundo o UOL, em 2017 os dois atores teriam se encontrado na Comic-Con no México e o clima teria ficado "tenso". Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que a confusão teria começado, confira: