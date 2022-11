Morre ator Jason David Frank, o ‘Power Ranger’ verde, aos 49 anos

Jason David Frank, ator conhecido por interpretar o personagem Tommy Oliver, Ranger Verde de “Power Rangers", logo no início do seriado em 93, morreu no último sábado (19) aos 49 anos. A causa da morte de Frank ainda não foi revelada.

VEJA MAIS

Um amigo do ator e treinador dele - pois Jason também era lutador de MMA - foi quem deu a notícia ao público, mas teve discrição sobre o que teria motivado o óbito. "Ainda estou em choque. Estou me sentindo péssimo, ele ligou, me deixou uma mensagem e eu demorei. Jason era um bom amigo para mim e vou sentir falta dele. Amor e orações por sua esposa Tammie e seus filhos. Rezo para que Deus os ajude neste momento difícil", escreveu Mike Bronzoulis.

Ao site "TMZ", Justine Hunt, representante de Frank, disse que o ator morreu no Texas, nos Estados Unidos. "Por favor, respeite a privacidade de sua família e amigos durante este período horrível", pediu Hunt. "Ele amava muito sua família, amigos e fãs. Ele realmente fará falta", completou.

Frank deixou quatro filhos, Hunter, Jaboc e Skype, frutos do casamento com a ex-mulher Shawna Frank, e Jenna Rae, do ex-relacionamento com Tammie Frank.

Carreira

O artista ficou conhecido por participar de um dos primeiros elencos da série Power Rangers, logo no início da série, em 1993. O "Ranger Verde", interpretado por Jason, se tornou um dos mais populares da franquia e integrou cinco temporadas inteiras no elenco fixo. O ator também fez participações especiais em outras três temporadas da série e liderou os Rangers em dois filmes da década de 90.

Além da série original, Frank reprisou o papel de Tommy em spin-offs como "Power Rangers Zeo", "Power Rangers Turbo" e "Power Rangers Dino Thunder."

De uns anos para cá, o ator passou a treinar artes marciais e competiu no MMA profissional.