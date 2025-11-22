Capa Jornal Amazônia
Flávio Bolsonaro: se Bolsonaro quisesse fugir ele nem tinha voltado para o Brasil

Em live, o senador leu trechos da Bíblia para justificar a utilização de “Senhor dos Exércitos”

Estadão Conteúdo
Jair e Flávio Bolsonaro (Reprodução)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou há pouco que a prisão do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é um ato de covardia contra um homem inocente. Emendou que se o pai estivesse mal pontuado nas pesquisas eleitorais não teria sido preso.

"A manifestação que eu convoquei foi uma vigília, um ato religioso", disse o senador, que afirmou que várias outras vigílias com aglomerações já foram feitas em frente ao condomínio onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar.

Flávio afirmou que o suposto fundamento que baseou a ordem de prisão do pai é um "absurdo completo, com uma total falta de nexo causal e sem fundamento jurídico". Disse também que o processo contra o ex-presidente "não tem nada de jurídico" e sempre foi político. "Se o Bolsonaro quisesse fugir, nem voltado para o Brasil ele tinha", afirmou, em live no seu canal no Youtube.

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO PREVENTIVA/FLÁVIO BOLSONARO/MANIFESTAÇÃO
Brasil
