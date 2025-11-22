Apoiadores de Bolsonaro protestam contra prisão em frente à PF

Um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se mobilizou em frente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, neste sábado (22). O objetivo é protestar contra a prisão preventiva imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os apoiadores exibiam faixas, cartazes e camisetas com mensagens de apoio ao ex-presidente, além de roupas nas cores verde e amarela com palavras de ordem contra a prisão. Algumas pessoas estavam com adesivos colados nas bocas como um sinal de imposição de censura ao ex-presidente.

Manifestante em frente a sede da Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (Valter Campanato/Agência Brasil)

Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal após indicação de risco de fuga em meio à vigília convocada por seus apoiadores na véspera, além disso um alerta de tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica, também sinalizou a tentativa. Moraes sugere que o ex-presidente tentaria se refugiar na Embaixada dos Estados Unidos, localizada a cerca de 13 quilômetros de distância do condomínio onde mora, em Brasília.