Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Feira online abre inscrições para empregar mais de 8 mil jovens; saiba como participar!

Em 2024, a Feira de Empregabilidade teve mais de 78 mil inscritos. Saiba como garantir sua vaga!

Agência Brasil

Nos dias 23 e 24 de setembro, dezenas de empresas estarão disponíveis durante a Feira de Empregabilidade 2025 para oferecer mais de 8 mil vagas de emprego para jovens brasileiros de 18 a 29 anos. O CIEE também participa com a oferta de mais de 4 mil vagas de estágios.

As vagas disponibilizadas durante a feira, que é online, contemplam as cadeiras de aprendiz, estágio, trainee e demais posições de entrada, como analistas e assistentes. As inscrições podem ser feitas pelo site das 15h às 19h. As pessoas inscritas na 4ª Feira de Empregabilidade receberão notificações por e-mail e WhatsApp nos dias que antecedem o evento.

VEJA MAIS

image Veja as regiões do Pará que mais abriram postos de trabalho em 2025
Estudo do Dieese-PA aponta que mais de 30 mil empregos formais foram criados no estado entre janeiro e julho

[[(standard.Article) Veja as vagas de estágio abertas no Pará em diversas áreas]]

[[(standard.Article) Concursos com vagas de nível médio ofertam salários de até R$ 19 mil]]

A programação inclui ainda orientação para os aspirantes a uma vaga de emprego ou estágio sobre como se comportar nos processos seletivos, como construir e aprimorar um perfil no LinkedIn, solução de problemas, criação de marca pessoal e como planejar os caminhos de carreira.

Recrutadores de todas as empresas participantes participam da feira vão apresentar as vagas em suas empresas, explicando as oportunidades na carreira, além de estarem disponíveis para agendar entrevistas com os participantes na plataforma do evento. Acesse aqui para fazer sua inscrição!

Segundo a organização, em 2024, a Feira de Empregabilidade impactou mais de 78 mil inscritos com ofertas de vagas e capacitação profissional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EMPREGOS

carteira assinada

ESTÁGIO

Governo Federal
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Fonseca critica 'catimba' de Tsitsipas e exalta força mental: 'Nunca pode deixar de acreditar'

14.09.25 16h12

Tênis

Fonseca impressiona Djokovic, bate Tsitsipas em virada insana e dá vitória ao Brasil na Davis

Diante de um adversário agressivo, João Fonseca teve um início sólido, com boas devoluções no fundo da quadra, e conseguiu dois break points para quebrar o serviço de Tsitsipas logo no primeiro game

14.09.25 15h38

APOIADA!

Fernanda Torres é criticada por 'defender' indicação de filme amazônico sobre o Marajó ao Oscar

'O Manas merece demais", disse a atriz no Instagram.

14.09.25 13h48

vôlei

Seleção brasileira masculina tem trabalho, mas vence a China na estreia do Mundial de vôlei

O time de Bernardinho está no Grupo H do Mundial, que tem ainda Sérvia e República Checa. Os dois primeiros colocados da chave avançam às oitavas de final

14.09.25 12h32

MAIS LIDAS EM BRASIL

Brasil

Ministro do STF, André Mendonça, decide que 'Careca do INSS' não é obrigado a comparecer à CPMI

Lobista Antonio Carlos Camilo Antunes foi preso na sexta-feira (12), suspeito de envolvimento nas fraudes do Instituto Nacional de Seguridade Social

13.09.25 18h40

TRAGÉDIA EM HOSPITAL

Homem se desespera em UPA de Nilópolis após médica se recusar a atender esposa grávida

Situação gerou tensão na unidade e, segundo relato do marido, gestante acabou perdendo bebê.

13.09.25 13h36

ABUSO

Professor de Educação Física aposentado é preso por suspeita de estuprar menina de 10 anos

O caso ocorreu em um condomínio de São José, na Grande Florianópolis

13.09.25 10h25

BRASIL

Irmão de Suzane von Richthofen ameaça chamar a polícia após visita surpresa da irmã

Encontro inesperado entre irmãos revive polêmica do caso Von Richthofen e causa tensão familiar em 2025

11.09.25 11h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda