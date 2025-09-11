Capa Jornal Amazônia
Veja as regiões do Pará que mais abriram postos de trabalho em 2025

Estudo do Dieese-PA aponta que mais de 30 mil empregos formais foram criados no estado entre janeiro e julho

Entre os 144 municípios paraenses, a maioria apresentou saldos positivos. (Pedro Ventura / Agencia Brasilia)

A Região do Guajará liderou a geração de empregos formais, com saldo de 9.660 vagas (foram 110.853 admitidos contra 101.193 desligados), seguida por Carajás, com 7.284. Apenas a Região do Rio Capim registrou retração, com perda de 540 vagas. Os dados fazem parte de um estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/Pará), via Observatório do Trabalho/Pa, em parceria com Governo do Estado do Pará, através da Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

De acordo com o levantamento, que analisou os sete primeiros meses deste ano (janeiro a julho), nesse período, o setor de serviços foi o principal responsável pela criação de vagas, com 15.390 postos formais. Em seguida aparecem: comércio (6.524), indústria (5.503) e construção civil (5.081). A agropecuária foi a única atividade com saldo negativo, com perda de 1.993 postos.

Entre os 144 municípios paraenses, a maioria apresentou saldos positivos. 121 municípios tiveram crescimento na geração de empregos formais, 1 ficou estável e 22 registraram perdas no período.

Os municípios que registraram os maiores saldos positivos foram:

  1. Belém — 7.629 postos
  2. Parauapebas — 3.464 postos
  3. Marabá — 2.602 postos

Impactos na economia do Pará

O Dieese-PA destaca que a geração de empregos nas Regiões de Integração contribui para reduzir desigualdades regionais e fortalecer economias locais. Com mais renda circulando, há estímulo ao comércio e aos serviços, atração de investimentos e menor pressão migratória sobre grandes centros urbanos.

Movimentação do Emprego Formal nas 12 Regiões de Integração no Estado do Pará de janeiro e julho de 2025

Regiões de integração / Admitidos / Desligados / Saldos
RI do Guajará / 110.853 / 101.193 / 9.660
RI do Carajás / 61.406 / 53.582 / 7.824
RI do Baixo Amazonas / 17.482 / 14.081 / 3.401
RI do Araguaia / 26.415 / 23.321 / 3.094
RI do Guamá / 18.334 / 16.397 / 1.937
RI do Xingu / 9.214 / 7.675 / 1.539
RI do Tocantins / 21.985 / 20.830 / 1.155
RI do Tapajós / 7.920 / 6.927 / 993
RI do Tio Caeté / 6.312 / 5.681 / 631
RI do Lago do Tucuruí / 5.534 / 5.030 / 504
RI do Marajó / 1.867 / 1.555 / 312
RI do Rio Capim / 18.381 / 18.921 / -540
Total geral / 305.703 / 275.193 / 30.510

