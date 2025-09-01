Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right Concurso e Emprego chevron right

Trabalho: Maioria dos jovens brasileiros prefere área de Humanas a Exatas, revela pesquisa

Dificuldade com matemática e custos afastam jovens das Exatas.

Jéssica Nascimento

A preferência dos jovens brasileiros por cursos superiores na área de Ciências Humanas supera com folga o interesse pelas Ciências Exatas, especialmente a Engenharia. Uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto Locomotiva com 1.150 estudantes do Ensino Médio a pedido do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) revelou que apenas 12% dos estudantes do Ensino Médio querem seguir carreira em Engenharia. O número equivale a 2,3 milhões de jovens no Brasil, segundo estimativa baseada na PNAD 2024 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio).

Segundo o levantamento, 49% dos estudantes disseram preferir cursos relacionados às Ciências Humanas, como Artes, Comunicação, História, Sociologia, Geografia e Filosofia. Em comparação, apenas 28% demonstraram interesse por áreas das Exatas, como Matemática, Estatística, Química e Física. Outros 23% preferem cursos de Ciências Biológicas (Biologia, Anatomia e Medicina).

A escolha por Humanas é puxada principalmente por mulheres (53%), enquanto nas Exatas, o interesse maior vem dos homens (39%, contra apenas 16% de mulheres). Já nas Biológicas, o equilíbrio volta a favorecer as mulheres (31% frente a 16% dos homens).

Engenharia perde espaço entre os jovens

Os cursos de Engenharia, tradicionalmente associados à inovação, infraestrutura e desenvolvimento tecnológico, aparecem com baixa atratividade: somente 12% dos estudantes demonstram interesse na área. Entre os que ainda cogitam a Engenharia, 27% preferem Engenharia Civil, seguida por Engenharia de Computação (23%) e Engenharia Elétrica (19%).

Mais alarmante é o fato de que 53% dos jovens não consideram os cursos de Engenharia atrativos — o que representa aproximadamente 3,1 milhões de estudantes, segundo estimativa baseada na PNAD 2024 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio). 

Matemática é barreira central

Um dos principais entraves para o ingresso nas Engenharias é a dificuldade com matemática: 70% afirmam que é difícil acompanhar matérias que envolvem cálculo, e a nota média de segurança com matemática entre os entrevistados foi de apenas 5,2 em uma escala de 0 a 10.

Entre os que rejeitam a Engenharia, 22% citam dificuldades com matemática como principal motivo, ficando atrás apenas do “interesse por outras áreas” (46%). Até mesmo entre os que querem cursar Engenharia, apenas 16% se sentem muito seguros com cálculos.

Custo da graduação também pesa

O fator financeiro também aparece como obstáculo relevante. Oito em cada dez estudantes acreditam que os cursos de Engenharia são caros, e 23% dos interessados no curso afirmam que podem desistir por não conseguirem arcar com os custos

Escolhas são pautadas por afinidade e mercado

A identificação com a área do curso (78%) e as oportunidades de estágio ou emprego (72%) são os dois fatores mais determinantes na hora de escolher uma graduação.

A remuneração ou estabilidade financeira também é relevante para metade dos entrevistados (50%).

Por outro lado, apenas 15% afirmam que escolhem um curso baseado na viabilidade financeira.

Afinidade desde a infância e o gosto pela prática

A estudante Gabriella Pinheiro, de 18 anos, caloura de Ciências Biológicas na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), conta que seu interesse pela área vem desde a infância. “Sempre tive uma afinidade muito grande com ciências naturais. Desde criança eu assistia muitos programas e desenhos relacionados a isso”, diz.

image Gabriella Pinheiro, de 18 anos, caloura de Ciências Biológicas na UFRA. (Foto: Thiago Gomes)

Ela revela que chegou a considerar cursos das Humanas, mas que a parte prática das Ciências Biológicas falou mais alto: “Sempre gostei muito de mexer com a prática. É uma área com muita experimentação e aplicação real”.

A relação com a matemática também influenciou sua decisão.

“Tive muita dificuldade com as ciências exatas quando eu fazia o estudo isolado delas. Quando aplicadas às ciências da natureza, meu desempenho era muito melhor”, explica Gabriella.

Segundo ela, esse padrão é comum: “Acho que a matemática influencia até quem escolhe Biológicas. Muitos estudantes só descobrem a complexidade depois de ingressar no curso”.

Para Gabriella, a popularidade das Humanas se justifica pela maior proximidade com a realidade dos estudantes:

“É mais fácil enxergar como aquelas matérias se aplicam no nosso cotidiano. Já Exatas e Natureza acabam parecendo distantes e difíceis”.

Humanas como escolha natural e refúgio da matemática

Para Maria Laura, de 18 anos, caloura de História na Universidade Estadual do Pará (UEPA), a escolha pelo curso sempre foi clara.

“Desde criança eu já queria História. Nunca me vi fazendo outra coisa”, afirma. A afinidade com leitura e escrita, e a aversão a cálculos, pesaram na decisão.

Ela acredita que a insegurança com a matemática, revelada na pesquisa como um dos principais motivos de rejeição aos cursos de Engenharia, também afasta muitos alunos das Exatas.

“É determinante. Quem não se identifica ou sente dificuldade com a matéria, vai buscar cursos com o mínimo de cálculo possível”, declarou.

Maria Laura também vê um momento de valorização das Humanas entre os jovens. “Acho que o ENEM e a própria academia ajudaram nisso. Antes só se via as ciências naturais e exatas como ‘ciência de verdade’. Hoje isso vem mudando, e nossa geração está acompanhando”, disse. 

image Maria Laura. (Foto: Arquivo pessoal)

Quanto ao futuro profissional, ela é realista: “A educação é desafiadora e exige muito amor. A tecnologia e a inteligência artificial vão trazer ainda mais desafios, mas os profissionais de Humanas já enfrentam dificuldades mesmo hoje. Entrar e sair da universidade é desafiador. A gente já entra pensando em seguir para um mestrado ou doutorado.”

A estratégia do CIEE para engajar jovens nas Exatas

Ao Grupo Liberal, Humberto Casagrande, CEO do CIEE, compartilhou as iniciativas da instituição para incentivar os jovens a se aprofundarem nas disciplinas de Exatas, especialmente Matemática, considerada um desafio para muitos.

"O CIEE oferece uma plataforma gratuita de capacitação online, o CIEE Saber Virtual, que proporciona cursos desde oratória até planilhas e trilhas voltadas especificamente para o ensino das Ciências Exatas", afirmou Casagrande. 

Além disso, ele destacou o Programa Jornada CIEE, que utiliza um jogo interativo para ensinar Matemática de forma lúdica. O jogo acontece na fictícia ilha de Mátika, onde os jogadores devem usar robôs para resolver problemas matemáticos e restaurar uma inteligência artificial. 

“O jogo mostra como o ensino de Matemática pode ser mais leve e agradável, diminuindo a resistência dos alunos às disciplinas que envolvem números”, completou.

Casagrande ressaltou que a pesquisa sobre Engenharia, conduzida em parceria com universidades de Engenharia de São Paulo, visa a criar soluções para tornar a área mais atrativa para os jovens. 

"Nosso compromisso é atuar como uma ponte entre a educação, o trabalho e a juventude, ajudando a formar gerações mais preparadas e confiantes", disse o CEO.

A contribuição das escolas e empresas para a orientação profissional

Em relação à orientação profissional, Casagrande acredita que escolas e empresas têm papéis essenciais nesse processo.

"A orientação profissional é uma responsabilidade compartilhada entre instituições de ensino, empresas e toda a sociedade", afirmou. 

Para ele, as escolas precisam ampliar o repertório dos estudantes, conectando o conhecimento acadêmico com as demandas reais do mercado de trabalho.

Ao mesmo tempo, as empresas devem abrir suas portas para oferecer experiências práticas, como estágios e programas de aprendizagem. O CIEE também enfatiza a importância de tornar o ensino das matérias de Exatas mais acessível e aplicável ao cotidiano. 

"É preciso mostrar aos estudantes a parte prática das disciplinas e suas aplicações na vida real, além de demonstrar como o aprendizado de Matemática pode desenvolver o raciocínio lógico e melhorar a qualidade de vida", afirmou Casagrande.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

emprego

jovens

ciee

áreas de interesse
Concurso e Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

reconhecimento

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 tem cerimônia estadual em Belém nesta terça-feira

Evento premia mulheres empreendedoras do Pará em cinco categorias e seleciona representantes para etapas regional e nacional

01.09.25 10h14

Foz do Amazonas

Juiz rejeita suspender concessão de blocos de petróleo no Pará e outros cinco estados

Decisão atinge blocos de exploração em seis estados da Margem Equatorial; MPF cobrava estudos ambientais e consulta a povos tradicionais

01.09.25 9h13

MERCADO ENTRE JOVENS

Trabalho: Maioria dos jovens brasileiros prefere área de Humanas a Exatas, revela pesquisa

Dificuldade com matemática e custos afastam jovens das Exatas.

01.09.25 8h30

Economia

Pará tem 12 processos em fase de pesquisa para minerais de terras raras

Serviço Geológico do Brasil (SGB) prevê avaliação de potencial no sul do estado

31.08.25 8h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

CONCURSOS ADMINISTRATIVOS

Concursos administrativos com banca definida no Brasil têm salários de até R$ 12 mil; veja lista

Seleções contemplam todos os níveis de escolaridade, com destaque para oportunidades no Pará; alguns certames oferecem mais de 9 mil vagas e salários acima dos R$ 11 mil.

25.08.25 7h15

LEILÃO

Leilão da Caixa tem imóveis em oferta no Pará e terrenos a partir de R$ 64 mil

A venda pública ocorre em 1º de setembro, exclusivamente online; confira as oportunidades

27.08.25 8h53

oportunidade de emprego

OEI abre três seleções para trabalho relacionado a COP 30 com atuação em Belém

As vagas são oportunidades de emprego voltadas ao plano de sustentabilidade da conferência; confira os editais

28.08.25 16h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda