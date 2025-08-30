Curso gratuito abre 2 mil vagas para jovens em busca do primeiro emprego no Pará; confira

Duas mil vagas estão abertas no Pará para jovens que desejam se qualificar e conquistar o primeiro emprego. A iniciativa é uma ação do Coletivo Coca-Cola Jovem, programa de capacitação gratuita e online voltado para quem quer dar os primeiros passos no mercado de trabalho. Para se inscrever e obter mais informações sobre o Coletivo, os interessados podem acessar o site oficial do projeto: www.solarbr.com.br/coletivo.

Desde que chegou ao estado, a iniciativa já formou 5.726 jovens somente no Pará. A formação já impactou mais de 240 mil jovens em todo o país, ajudando 60 mil deles a conquistarem uma vaga no mercado. O curso é 100% online e pode ser realizado via WhatsApp, plataforma online e aplicativo, disponível no sistema Android e IOS, oferecendo flexibilidade para que os participantes estudem de onde estiverem e no horário mais conveniente.

Ao longo da capacitação, os jovens têm acesso a conteúdos sobre planejamento de carreira, educação financeira, elaboração de currículo e preparação para entrevistas. Para participar é necessário ter entre 16 e 25 anos, estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio.

“O Coletivo é uma excelente oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego e quer se preparar melhor para os desafios da vida profissional. Nosso objetivo é justamente capacitar esses jovens, desenvolvendo habilidades fundamentais e abrindo portas para novas possibilidades no mercado”, destaca a coordenadora de ESG da Solar Coca-Cola, Alana Barros.

Ainda de acordo com Alana, que é gestora da empresa apoiadora do projeto, a capacitação não transforma apenas a vida dos jovens participantes. “Mas [também] gera também um impacto positivo direto nas comunidades onde estamos inseridos, contribuindo para o desenvolvimento local e para geração de emprego e renda”, relata Barros.