Veja as vagas de estágio abertas no Pará em diversas áreas

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 30 vagas de estágio e 4 vagas para aprendiz, totalizando 34 vagas abertas no Pará. As oportunidades são voltadas a estudantes de cursos como: Biomedicina, Direito, Engenharia de Produção, Administração, Marketing, Educação Física, Gastronomia, Arquitetura e Urbanismo e áreas técnicas.

Os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar as oportunidades por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Confira algumas das vagas disponíveis:

Biomedicina – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre

Código da OE: 5780587

Direito – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 9h às 13h

Requisitos: Cursando do 7º ao 8º semestre

Código da OE: 5732575

Engenharia de Produção – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 15h às 21h

Requisitos: Cursando do 4º ao 10º semestre

Código da OE:5748901

Administrativa – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

Carga horária: a combinar

Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre

Código da OE: 5778832

Direito - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 400,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: Cursando do 5º ao 8º semestre

Código da OE: 5682171

Administração - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 7h às 13h

Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

Código da OE: 5737155

Marketing - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 12h às 18h

Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre

Código da OE: 5743640

Educação Física - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: a combinar

Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre

Código da OE: 5770162

Gastronomia - Estágio

Cidade: Ananindeua

Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 8h às 14h

Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre

Código da OE: 5752807

Arquitetura e Urbanismo - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

Carga horária: 8h às 14h

Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre

Código da OE: 5777246

Administração - Estágio

Cidade: Ananindeua

Bolsa-auxílio: R$ 600,00+ auxílio-transporte

Carga horária: 8h às 12h30

Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

Código da OE: 5767240

Mais informações podem ser obtidas no portal do CIEE (www.ciee.org.br) ou pela Central de Atendimento no número 3003-2433.