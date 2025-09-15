Veja as vagas de estágio abertas no Pará em diversas áreas
Oportunidades são para estudantes de diferentes cursos e incluem bolsas que variam de R$ 400 a R$ 900, com auxílio transporte
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 30 vagas de estágio e 4 vagas para aprendiz, totalizando 34 vagas abertas no Pará. As oportunidades são voltadas a estudantes de cursos como: Biomedicina, Direito, Engenharia de Produção, Administração, Marketing, Educação Física, Gastronomia, Arquitetura e Urbanismo e áreas técnicas.
Os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar as oportunidades por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Confira algumas das vagas disponíveis:
Biomedicina – Estágio
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
Carga horária: 08h às 12h
Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre
Código da OE: 5780587
Direito – Estágio
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 9h às 13h
Requisitos: Cursando do 7º ao 8º semestre
Código da OE: 5732575
Engenharia de Produção – Estágio
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 15h às 21h
Requisitos: Cursando do 4º ao 10º semestre
Código da OE:5748901
Administrativa – Estágio
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
Carga horária: a combinar
Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre
Código da OE: 5778832
Direito - Estágio
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 400,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 08h às 14h
Requisitos: Cursando do 5º ao 8º semestre
Código da OE: 5682171
Administração - Estágio
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 7h às 13h
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 5737155
Marketing - Estágio
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 12h às 18h
Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre
Código da OE: 5743640
Educação Física - Estágio
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
Carga horária: a combinar
Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre
Código da OE: 5770162
Gastronomia - Estágio
Cidade: Ananindeua
Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 8h às 14h
Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre
Código da OE: 5752807
Arquitetura e Urbanismo - Estágio
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
Carga horária: 8h às 14h
Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre
Código da OE: 5777246
Administração - Estágio
Cidade: Ananindeua
Bolsa-auxílio: R$ 600,00+ auxílio-transporte
Carga horária: 8h às 12h30
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 5767240
Mais informações podem ser obtidas no portal do CIEE (www.ciee.org.br) ou pela Central de Atendimento no número 3003-2433.
