Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X

Veja as vagas de estágio abertas no Pará em diversas áreas

Oportunidades são para estudantes de diferentes cursos e incluem bolsas que variam de R$ 400 a R$ 900, com auxílio transporte

Andreza Dias
fonte

De acordo com o CIEE, há 100 vagas de estágio abertas no estado do Pará (Foto: Cesar Perrari | Arquivo O Liberal)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 30 vagas de estágio e 4 vagas para aprendiz, totalizando 34 vagas abertas no Pará. As oportunidades são voltadas a estudantes de cursos como: Biomedicina, Direito, Engenharia de Produção, Administração, Marketing, Educação Física, Gastronomia, Arquitetura e Urbanismo e áreas técnicas.

Os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar as oportunidades por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Confira algumas das vagas disponíveis:

 

Biomedicina – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre

Código da OE: 5780587

 

Direito – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 9h às 13h

Requisitos: Cursando do 7º ao 8º semestre

Código da OE: 5732575

 

Engenharia de Produção – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 15h às 21h

Requisitos: Cursando do 4º ao 10º semestre

Código da OE:5748901 

 

Administrativa – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

Carga horária: a combinar 

Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre

Código da OE:  5778832

 

Direito - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 400,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: Cursando do 5º ao 8º semestre

Código da OE: 5682171 

 

Administração - Estágio 

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 7h às 13h

Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

Código da OE:  5737155

 

Marketing - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 12h às 18h

Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre

Código da OE: 5743640

 

Educação Física - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: a combinar

Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre

Código da OE:  5770162  

 

Gastronomia - Estágio

Cidade: Ananindeua

Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 8h às 14h

Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre

Código da OE:  5752807

 

Arquitetura e Urbanismo - Estágio 

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

Carga horária: 8h às 14h

Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre

Código da OE:  5777246

 

Administração - Estágio

Cidade: Ananindeua

Bolsa-auxílio: R$ 600,00+ auxílio-transporte

Carga horária: 8h às 12h30

Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

Código da OE: 5767240 

 

Mais informações podem ser obtidas no portal do CIEE (www.ciee.org.br) ou pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
O Liberal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda