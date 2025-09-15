Capa Jornal Amazônia
Concursos com vagas de nível médio ofertam salários de até R$ 19 mil

Oportunidades no Pará ofertam remunerações variadas e diferentes fases de execução

O Liberal
fonte

Oportunidades tem vagas para nível médio no Brasil e no Pará (Reprodução)

As oportunidades para quem busca estabilidade financeira também incluem vagas que exigem apenas o nível médio de escolaridade. Em todo o país os editais estão divididos em diferentes áreas do serviço público, com vagas que pagam até R$ 19.022,04, a exemplo do certame para a prefeitura da cidade de Joinville, em Santa Catarina. No Pará, há oito concursos de nível médio, com uma remuneração de R$ 1.017,23 a R$ 12.954,40, em setores como segurança pública, saúde e meio ambiente.

No total, o estado possui pelo menos dez editais em fases de andamento diferentes, sendo sete deles mais avançados, com bancas e comissões definidas, enquanto três continuam mais atrasados, apenas anunciados ou solicitados. Um dos destaques entre os certames do Pará é o da Polícia Científica do Pará, com uma remuneração média inicial de R$ 12.954,40, o que pode variar conforme o papel desempenho na instituição. Com previsão de ofertar 200 vagas para os cargos de Perito, Assistente e demais carreiras, o concurso segue na fase de contratação da banca, mas se diferencia dos demais por também ofertar vagas de nível superior.

Os demais concursos estaduais oferecem remunerações que variam de R$ 3 a R$ 5 mil, o que também é influenciado pelo cargo desempenhado. No cenário nacional, as oportunidades saltam os olhos e podem ser uma boa opção para os concurseiros dispostos a mudar de estado.

O destaque nacional está na região Sul do país, no concurso que prevê o preenchimento de 156 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva para diversos cargos na prefeitura de Joinville. A remuneração para esta oportunidade varia de R$ 2.431 a R$ 19.022,04, conforme o último edital da instituição. Os cargos contemplam diferentes funções e níveis de escolaridade.

Na região Sudeste do Brasil, o concurso para preenchimento de vagas no Corpo de Bombeiros do Espírito Santo também chama atenção. São ofertadas 6 vagas imediatas para o cargo de Oficial Combatente, de nível médio. A remuneração é de R$ 11.974,03 e o certame já possui a banca organizadora definida.

A área jurídica costuma ser uma das mais procuradas pelos concurseiros e também oferece vagas recentes para o nível médio. O concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) é destaque entre as oportunidades do segmento. O edital prevê o preenchimento de 101 vagas para cargos variados, parte de nível médio e outras de nível superior, com uma remuneração que varia entre R$ 7.067,54 e R$ 9.682,04.

Confira as oportunidades no Pará

Concurso: Polícia Científica do Pará

Situação: Comissão Formada

Cargo: Perito, Assistente e demais carreiras

Formação: Nível Médio e Superior

Vagas: 200

Salário: R$ 12.954,40

 

Concurso: SEAP

Situação: Solicitado

Cargo: Policial Penal

Formação: Nível Médio

Vagas: 160 (+ Cadastro Reserva)

Salário: R$ 2.810,00

 

Concurso: Guarda de Belém

Situação: Anunciado

Cargo: Guarda Municipal

Formação: Nível Médio

Vagas: 400

Salário: R$ 2.583,80

 

Concurso: Hospital de Clínicas Gaspar Viana

Situação: Banca Definida

Cargo: Diversos

Formação: Nível Médio

Vagas: 148 (+ Cadastro Reserva)

Salário: R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14

 

Concurso: SEMAS

Situação: Anunciado

Cargo: Diversos

Formação: Nível Médio e Superior

Vagas: 479

Salário: R$ 1.215,50 e R$ 3.104,35 (último edital)

 

Concurso: CDP PA

Situação: Banca Definida

Cargo: Em definição

Formação: Nível Médio

Vagas: Em definição

Salário: R$ 1.786,75 a R$ 5.029,04 (último edital)

 

Concurso: SEGUP

Situação: Comissão Formada

Cargo: Em definição

Formação: Nível Médio e Superior 

Vagas: 100

Salário: R$ 1.420,00 a R$ 3.104,35

 

Concurso: IMETRO

Situação: Comissão Formada

Cargo: Técnicos, Agente ou Analista

Formação: Nível Médio e Superior

Vagas: 35 a 50

Salário: Em definição

 

Concurso: ITERPA

Situação: Banca Definida

Cargo: Assistente Administrativo, Assistente de Informática e Assistente

Técnico em Desenvolvimento e Agrário e Fundiário

Formação: Nível Médio

Vagas: 74 (+ Cadastro Reserva)

Salário: R$ 1.412,99

 

Concurso: AGTRAN

Situação: Banca Definida

Cargo: Diversos

Formação: Nível Médio e Técnico

Vagas: 41

Salário: R$ 1.017,23 a R$ 1.674,54


 

Confira as oportunidades em fase mais avançada (no Brasil)

Concurso: CGM Manaus (AM)

Situação: Banca Definida

Cargo: Técnico Municipal de Controle Interno

Formação: Nível Médio

Vagas: 10 (+Cadastro Reserva)

Salário: R$ 6 mil

 

Concurso: CBM (ES)

Situação: Banca Definida

Cargo: Oficial Combatente

Formação: Nível Médio

Vagas: 6

Salário: R$ 11.974.03 (2º Tenente)

 

Concurso: CBM (PR)

Situação: Banca Definida

Cargo: Soldado

Formação: Nível Médio

Vagas: 130

Salário: R$ 5.401,58

 

Concurso: Polícia Penal (ES)

Situação: Banca Definida

Cargo: Policial Penal

Formação: Nível Médio

Vagas: 600 (+ Cadastro Reserva)

Salário: R$ 4.341,06

 

Concurso: IASES (ES)

Situação: Banca Definida

Cargo: Agente Socioeducativo

Formação: Nível Médio

Vagas: 1.018

Salário: R$ 5.597,64 a R$ 7.547,78

 

Concurso: FUNAP (SP)

Situação: Banca Definida

Cargo: Agente de Segurança do Trabalho e Advogado

Formação: Nível Médio e Superior

Vagas: 10

Salário: R$ 2.933,35

 

Concurso: Guarda de São Roque (SP)

Situação: Banca Definida

Cargo: Guarda Municipal

Formação: Nível Médio

Vagas: Em definição

Salário: R$ 1.805,06 (+ Benefícios)

 

Concurso: GCM Mairiporã (SP)

Situação: Banca Definida

Cargo: Guarda Municipal

Formação: Nível Médio

Vagas: Em definição

Salário: R$ 1.740,00

 

Concurso: Guarda de Curitiba (PR)

Situação: Banca Definida

Cargo: Guarda Municipal

Formação: Nível Médio

Vagas: 100

Salário: R$ 2.269,16

 

Concurso: Guarda de Campinas (SP)

Situação: Banca Definida

Cargo: Guarda Municipal

Formação: Nível Médio

Vagas: Em definição

Salário: R$ 3.431,07

 

Concurso: Guarda de Guanambi (BA)

Situação: Banca Definida

Cargo: Guarda Municipal e Agente de Trânsito

Formação: Nível Médio

Vagas: 100

Salário: R$ 2.062,50

 

Concurso: ALEGO (GO)

Situação: Banca Definida

Cargo: Diversos

Formação: Nível Médio

Vagas: 50

Salário: R$ 7.067,54 a R$ 9.682,66

 

Concurso: ALERO (RO)

Situação: Banca Definida

Cargo: Diversos

Formação: Nível Médio e Superior

Vagas: 300

Salário: R$ 7.067,54 a R$ 9.682,66

 

Concurso: Câmara de Chapecó (SC)

Situação: Banca Definida

Cargo: Diversos

Formação: Nível Médio

Vagas: Cadastro Reserva

Salário: R$ 3.011,25 a R$ 5.347,97

 

Concurso: Câmara de Caxias do Sul (RS)

Situação: Banca Definida

Cargo: Diversos

Formação: Nível Fundamental, Médio e Superior

Vagas: 1 (+ cadastro reserva)

Salário: R$ 2.991,05 a R$ 9.469,15

 

Concurso: Câmara de Mogi das Cruzes (SP)

Situação: Banca Definida

Cargo: Diversos

Formação: Nível Fundamental, Médio e Superior

Vagas: 21 (+ 16 cadastro reserva)

Salário: R$ 3.705,42 e R$ 7.881,64

 

Concurso: Câmara de Goiânia (GO)

Situação: Banca Definida

Cargo: Diversos

Formação: Nível Médio e Superior

Vagas: 54

Salário: R$ 6.015,33 e R$ 9.254,36

 

Concurso: Prefeitura de Joinville (SC)

Situação: Banca Definida

Cargo: Diversos

Formação: Nível Médio e Superior

Vagas: 156 (+ cadastro reserva)

Salário: R$ 2.431,10 a R$ 19.022,04 (último edital)

 

Concurso: Prefeitura de Arraial do Cabo (RJ)

Situação: Banca Definida

Cargo: Diversos

Formação: Nível Médio

Vagas: 21 (+ cadastro reserva)

Salário: R$ 1.485,52 a R$ 1.950,47

 

Concurso: Prefeitura de Búzios (RJ)

Situação: Banca Definida

Cargo: Diversos

Formação: Nível Médio e Técnico

Vagas: Em definição

Salário: até R$ 9.450,00

Palavras-chave

