Concursos com vagas de nível médio ofertam salários de até R$ 19 mil
Oportunidades no Pará ofertam remunerações variadas e diferentes fases de execução
As oportunidades para quem busca estabilidade financeira também incluem vagas que exigem apenas o nível médio de escolaridade. Em todo o país os editais estão divididos em diferentes áreas do serviço público, com vagas que pagam até R$ 19.022,04, a exemplo do certame para a prefeitura da cidade de Joinville, em Santa Catarina. No Pará, há oito concursos de nível médio, com uma remuneração de R$ 1.017,23 a R$ 12.954,40, em setores como segurança pública, saúde e meio ambiente.
No total, o estado possui pelo menos dez editais em fases de andamento diferentes, sendo sete deles mais avançados, com bancas e comissões definidas, enquanto três continuam mais atrasados, apenas anunciados ou solicitados. Um dos destaques entre os certames do Pará é o da Polícia Científica do Pará, com uma remuneração média inicial de R$ 12.954,40, o que pode variar conforme o papel desempenho na instituição. Com previsão de ofertar 200 vagas para os cargos de Perito, Assistente e demais carreiras, o concurso segue na fase de contratação da banca, mas se diferencia dos demais por também ofertar vagas de nível superior.
Os demais concursos estaduais oferecem remunerações que variam de R$ 3 a R$ 5 mil, o que também é influenciado pelo cargo desempenhado. No cenário nacional, as oportunidades saltam os olhos e podem ser uma boa opção para os concurseiros dispostos a mudar de estado.
O destaque nacional está na região Sul do país, no concurso que prevê o preenchimento de 156 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva para diversos cargos na prefeitura de Joinville. A remuneração para esta oportunidade varia de R$ 2.431 a R$ 19.022,04, conforme o último edital da instituição. Os cargos contemplam diferentes funções e níveis de escolaridade.
Na região Sudeste do Brasil, o concurso para preenchimento de vagas no Corpo de Bombeiros do Espírito Santo também chama atenção. São ofertadas 6 vagas imediatas para o cargo de Oficial Combatente, de nível médio. A remuneração é de R$ 11.974,03 e o certame já possui a banca organizadora definida.
A área jurídica costuma ser uma das mais procuradas pelos concurseiros e também oferece vagas recentes para o nível médio. O concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) é destaque entre as oportunidades do segmento. O edital prevê o preenchimento de 101 vagas para cargos variados, parte de nível médio e outras de nível superior, com uma remuneração que varia entre R$ 7.067,54 e R$ 9.682,04.
Confira as oportunidades no Pará
Concurso: Polícia Científica do Pará
Situação: Comissão Formada
Cargo: Perito, Assistente e demais carreiras
Formação: Nível Médio e Superior
Vagas: 200
Salário: R$ 12.954,40
Concurso: SEAP
Situação: Solicitado
Cargo: Policial Penal
Formação: Nível Médio
Vagas: 160 (+ Cadastro Reserva)
Salário: R$ 2.810,00
Concurso: Guarda de Belém
Situação: Anunciado
Cargo: Guarda Municipal
Formação: Nível Médio
Vagas: 400
Salário: R$ 2.583,80
Concurso: Hospital de Clínicas Gaspar Viana
Situação: Banca Definida
Cargo: Diversos
Formação: Nível Médio
Vagas: 148 (+ Cadastro Reserva)
Salário: R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14
Concurso: SEMAS
Situação: Anunciado
Cargo: Diversos
Formação: Nível Médio e Superior
Vagas: 479
Salário: R$ 1.215,50 e R$ 3.104,35 (último edital)
Concurso: CDP PA
Situação: Banca Definida
Cargo: Em definição
Formação: Nível Médio
Vagas: Em definição
Salário: R$ 1.786,75 a R$ 5.029,04 (último edital)
Concurso: SEGUP
Situação: Comissão Formada
Cargo: Em definição
Formação: Nível Médio e Superior
Vagas: 100
Salário: R$ 1.420,00 a R$ 3.104,35
Concurso: IMETRO
Situação: Comissão Formada
Cargo: Técnicos, Agente ou Analista
Formação: Nível Médio e Superior
Vagas: 35 a 50
Salário: Em definição
Concurso: ITERPA
Situação: Banca Definida
Cargo: Assistente Administrativo, Assistente de Informática e Assistente
Técnico em Desenvolvimento e Agrário e Fundiário
Formação: Nível Médio
Vagas: 74 (+ Cadastro Reserva)
Salário: R$ 1.412,99
Concurso: AGTRAN
Situação: Banca Definida
Cargo: Diversos
Formação: Nível Médio e Técnico
Vagas: 41
Salário: R$ 1.017,23 a R$ 1.674,54
Confira as oportunidades em fase mais avançada (no Brasil)
Concurso: CGM Manaus (AM)
Situação: Banca Definida
Cargo: Técnico Municipal de Controle Interno
Formação: Nível Médio
Vagas: 10 (+Cadastro Reserva)
Salário: R$ 6 mil
Concurso: CBM (ES)
Situação: Banca Definida
Cargo: Oficial Combatente
Formação: Nível Médio
Vagas: 6
Salário: R$ 11.974.03 (2º Tenente)
Concurso: CBM (PR)
Situação: Banca Definida
Cargo: Soldado
Formação: Nível Médio
Vagas: 130
Salário: R$ 5.401,58
Concurso: Polícia Penal (ES)
Situação: Banca Definida
Cargo: Policial Penal
Formação: Nível Médio
Vagas: 600 (+ Cadastro Reserva)
Salário: R$ 4.341,06
Concurso: IASES (ES)
Situação: Banca Definida
Cargo: Agente Socioeducativo
Formação: Nível Médio
Vagas: 1.018
Salário: R$ 5.597,64 a R$ 7.547,78
Concurso: FUNAP (SP)
Situação: Banca Definida
Cargo: Agente de Segurança do Trabalho e Advogado
Formação: Nível Médio e Superior
Vagas: 10
Salário: R$ 2.933,35
Concurso: Guarda de São Roque (SP)
Situação: Banca Definida
Cargo: Guarda Municipal
Formação: Nível Médio
Vagas: Em definição
Salário: R$ 1.805,06 (+ Benefícios)
Concurso: GCM Mairiporã (SP)
Situação: Banca Definida
Cargo: Guarda Municipal
Formação: Nível Médio
Vagas: Em definição
Salário: R$ 1.740,00
Concurso: Guarda de Curitiba (PR)
Situação: Banca Definida
Cargo: Guarda Municipal
Formação: Nível Médio
Vagas: 100
Salário: R$ 2.269,16
Concurso: Guarda de Campinas (SP)
Situação: Banca Definida
Cargo: Guarda Municipal
Formação: Nível Médio
Vagas: Em definição
Salário: R$ 3.431,07
Concurso: Guarda de Guanambi (BA)
Situação: Banca Definida
Cargo: Guarda Municipal e Agente de Trânsito
Formação: Nível Médio
Vagas: 100
Salário: R$ 2.062,50
Concurso: ALEGO (GO)
Situação: Banca Definida
Cargo: Diversos
Formação: Nível Médio
Vagas: 50
Salário: R$ 7.067,54 a R$ 9.682,66
Concurso: ALERO (RO)
Situação: Banca Definida
Cargo: Diversos
Formação: Nível Médio e Superior
Vagas: 300
Salário: R$ 7.067,54 a R$ 9.682,66
Concurso: Câmara de Chapecó (SC)
Situação: Banca Definida
Cargo: Diversos
Formação: Nível Médio
Vagas: Cadastro Reserva
Salário: R$ 3.011,25 a R$ 5.347,97
Concurso: Câmara de Caxias do Sul (RS)
Situação: Banca Definida
Cargo: Diversos
Formação: Nível Fundamental, Médio e Superior
Vagas: 1 (+ cadastro reserva)
Salário: R$ 2.991,05 a R$ 9.469,15
Concurso: Câmara de Mogi das Cruzes (SP)
Situação: Banca Definida
Cargo: Diversos
Formação: Nível Fundamental, Médio e Superior
Vagas: 21 (+ 16 cadastro reserva)
Salário: R$ 3.705,42 e R$ 7.881,64
Concurso: Câmara de Goiânia (GO)
Situação: Banca Definida
Cargo: Diversos
Formação: Nível Médio e Superior
Vagas: 54
Salário: R$ 6.015,33 e R$ 9.254,36
Concurso: Prefeitura de Joinville (SC)
Situação: Banca Definida
Cargo: Diversos
Formação: Nível Médio e Superior
Vagas: 156 (+ cadastro reserva)
Salário: R$ 2.431,10 a R$ 19.022,04 (último edital)
Concurso: Prefeitura de Arraial do Cabo (RJ)
Situação: Banca Definida
Cargo: Diversos
Formação: Nível Médio
Vagas: 21 (+ cadastro reserva)
Salário: R$ 1.485,52 a R$ 1.950,47
Concurso: Prefeitura de Búzios (RJ)
Situação: Banca Definida
Cargo: Diversos
Formação: Nível Médio e Técnico
Vagas: Em definição
Salário: até R$ 9.450,00
