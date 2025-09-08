Concursos previstos no Pará ofertam salários superiores a R$ 16 mil, veja as oportunidades
Vagas temporárias também ofertam boas opções na capital e demais municípios
Os concurseiros paraenses podem começar a preparação para pelo menos quinze concursos previstos para acontecerem ainda este ano, com movimentações já iniciadas. Entre eles, além da promessa de estabilidade, as remunerações podem chegar a R$ 16.659,63 em algumas das vagas, o que varia, por exemplo, conforme o nível de escolaridade exigido e a área de atuação. As áreas de segurança pública e fiscal são alguns dos destaques entre as oportunidades previstas para o estado, seguidas de opções em demais segmentos, assim como em diferentes municípios do estado.
A ênfase é o concurso da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa-PA), com uma remuneração base de R$ 16.659,63, mas que deve superar esse valor, quando acrescidos os benefícios pagos. O edital prevê a abertura de X vagas para os cargos de Auditor Fiscal, Fiscal de Receitas e Analista Fazendário, com uma expectativa de 286 vagas. O concurso foi autorizado em junho e o edital deve ser publicado ainda este ano.
Na segurança pública, outra área com oportunidades e remunerações atraentes no estado, o destaque vai para o concurso da Polícia Científica do Pará, com abertura de 200 vagas para os cargos de Perito, Assistente e demais carreiras. Nesse caso, as vagas devem ser distribuídas em diferentes municípios, com um salário inicial de R$ 12.954,40. A comissão responsável pela decisão da banca e demais processos já foi definida.
Outras oportunidades também prometem boas remunerações. Esse é o caso do concurso para o preenchimento de vagas no Instituto de Assistência à Saúde do Município de Belém (Iasb). O processo já possui uma comissão organizadora instituída, e, com base no último edital para a entidade, a remuneração é de R$ 2.010,50 a R$ 8.989,15, o que varia conforme função e escolaridade.
Na semana passada, a vice-governadora do estado, Hana Ghassan, e o secretário de meio ambiente e sustentabilidade do Pará, Raul Protázio, também anunciaram um novo concurso para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Segundo eles, serão abertas 479 vagas no órgão, distribuídas entre Belém e o interior do estado. As oportunidades contemplarão os níveis de ensino médio e superior.
Confira os concursos previstos no Pará
Polícia Científica
Status: Comissão formada
Cargos: Perito, Assistente e demais carreiras
Formação: ensino médio e superior
Vagas: 200
Salário: R$ 12.954,40
PCPA
Status: Comissão Formada
Cargos: Escrivão
Formação: Ensino superior
Vagas: 100
Salário: R$ 7.731,64
SEAP
Status: Solicitado
Cargos: Policial Penal
Formação: Ensino Médio
Vagas: 160
Salário: R$ 2.810,00
Guarda de Belém
Status: Anunciado
Cargos: Guarda Municipal
Formação: Ensino Médio
Vagas: 400
Salário: R$ 2.583,80
SEFA
Status: Autorizado
Cargos: Auditor Fiscal, Fiscal de Receitas e Analista Fazendário
Formação: Ensino Superior
Vagas: 286
Salário: R$ 9 mil a R$ 16.659,63
CRMVA
Status: Banca Definida
Cargos: Assistente administrativo e de fiscalização
Formação: Ensino Médio
Vagas: 3 + CR
Salário: R$ 2.610,39
Prefeitura de Juruti
Status: Banca Definida
Cargos: Em definição
Formação: Em definição
Vagas: Em definição
Salário: R$ 510,00 a R$ 6.780,00
ITERPA
Status: Banca Definida
Cargos: Variados
Formação: Ensino Fundamental, Médio e Superior
Vagas: 112 + CR
Salário: R$ 1.354,21 a R$ 3.518,84
IASB
Status: Comissão Formada
Cargos: Em definição
Formação: Em definição
Vagas: Em definição
Salário: R$ 2.010,50 a R$ 8.989,15
CDP
Status: Banca Definida
Cargos: Guarda Portuário e outros
Formação: Ensino Superior e Médio
Vagas: Em definição
Salário: R$ 1.786,75 a R$ 5.029,04
CREFITO 12
Status: Banca Definida
Cargos: Em definição
Formação: Em definição
Vagas: Em definição
Salário: Em definição
Hospital de Clínicas Gaspar Viana
Status: Banca Definida
Cargos: Em definição
Formação: Em definição
Vagas: 219
Salário: R$ 1.804,28
IMETRO
Status: Banca Definida
Cargos: Diversos
Formação: Ensino Médio e Superior
Vagas: 66 + CR
Salário: R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35
SEMED Marabá
Status: Comissão Formada
Cargos: Cuidador
Formação: Ensino Médio
Vagas: 50
Salário: Em definição
DETRAN
Status: Comissão Formada
Cargos: Em definição
Formação: Em definição
Vagas: Em definição
Salário: R$ 2.191,52
SEMAS
Status: anunciado
Cargos: Em definição
Formação: Em definição
Vagas: 479
Salário: em definição
