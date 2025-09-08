Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Concursos previstos no Pará ofertam salários superiores a R$ 16 mil, veja as oportunidades

Vagas temporárias também ofertam boas opções na capital e demais municípios

Maycon Marte
fonte

É essencial que os candidatos criem um cronograma estratégico para organizar a vida pessoal e os estudos (Freepik)

Os concurseiros paraenses podem começar a preparação para pelo menos quinze concursos previstos para acontecerem ainda este ano, com movimentações já iniciadas. Entre eles, além da promessa de estabilidade, as remunerações podem chegar a R$ 16.659,63 em algumas das vagas, o que varia, por exemplo, conforme o nível de escolaridade exigido e a área de atuação. As áreas de segurança pública e fiscal são alguns dos destaques entre as oportunidades previstas para o estado, seguidas de opções em demais segmentos, assim como em diferentes municípios do estado.

A ênfase é o concurso da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa-PA), com uma remuneração base de R$ 16.659,63, mas que deve superar esse valor, quando acrescidos os benefícios pagos. O edital prevê a abertura de X vagas para os cargos de Auditor Fiscal, Fiscal de Receitas e Analista Fazendário, com uma expectativa de 286 vagas. O concurso foi autorizado em junho e o edital deve ser publicado ainda este ano.

Na segurança pública, outra área com oportunidades e remunerações atraentes no estado, o destaque vai para o concurso da Polícia Científica do Pará, com abertura de 200 vagas para os cargos de Perito, Assistente e demais carreiras. Nesse caso, as vagas devem ser distribuídas em diferentes municípios, com um salário inicial de R$ 12.954,40. A comissão responsável pela decisão da banca e demais processos já foi definida.

Outras oportunidades também prometem boas remunerações. Esse é o caso do concurso para o preenchimento de vagas no Instituto de Assistência à Saúde do Município de Belém (Iasb). O processo já possui uma comissão organizadora instituída, e, com base no último edital para a entidade, a remuneração é de R$ 2.010,50 a R$ 8.989,15, o que varia conforme função e escolaridade.

Na semana passada, a vice-governadora do estado, Hana Ghassan, e o secretário de meio ambiente e sustentabilidade do Pará, Raul Protázio, também anunciaram um novo concurso para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Segundo eles, serão abertas 479 vagas no órgão, distribuídas entre Belém e o interior do estado. As oportunidades contemplarão os níveis de ensino médio e superior.

VEJA MAIS

image Paraenses se preparam para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado
Especialista dá dicas de como se preparar para o exame

image PC prende dupla em flagrante por assalto a loja de celulares em Bragança
Eles foram autuados pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e por porte irregular de arma de fogo

image Vitória-régia sustenta 83 kg e vence campeonato nos Estados Unidos; conheça a competição
Planta aquática amazônica impressiona ao mostrar resistência em concurso internacional realizado no Jardim Botânico de Denver

Confira os concursos previstos no Pará

Polícia Científica

Status: Comissão formada

Cargos: Perito, Assistente e demais carreiras

Formação: ensino médio e superior

Vagas: 200

Salário: R$ 12.954,40

 

PCPA

Status: Comissão Formada

Cargos: Escrivão

Formação: Ensino superior

Vagas: 100

Salário: R$ 7.731,64

 

SEAP

Status: Solicitado 

Cargos: Policial Penal

Formação: Ensino Médio

Vagas: 160

Salário: R$ 2.810,00

 

Guarda de Belém

Status: Anunciado

Cargos: Guarda Municipal

Formação: Ensino Médio

Vagas: 400

Salário: R$ 2.583,80

 

SEFA

Status: Autorizado

Cargos: Auditor Fiscal, Fiscal de Receitas e Analista Fazendário

Formação: Ensino Superior

Vagas: 286

Salário: R$ 9 mil a R$ 16.659,63

 

CRMVA

Status: Banca Definida

Cargos: Assistente administrativo e de fiscalização

Formação: Ensino Médio

Vagas: 3 + CR

Salário: R$ 2.610,39

 

Prefeitura de Juruti

Status: Banca Definida

Cargos: Em definição

Formação: Em definição

Vagas: Em definição

Salário: R$ 510,00 a R$ 6.780,00

 

ITERPA

Status: Banca Definida

Cargos: Variados

Formação: Ensino Fundamental, Médio e Superior

Vagas: 112 + CR

Salário: R$ 1.354,21 a R$ 3.518,84

 

IASB

Status: Comissão Formada

Cargos: Em definição

Formação: Em definição

Vagas: Em definição

Salário: R$ 2.010,50 a R$ 8.989,15

 

CDP

Status: Banca Definida

Cargos: Guarda Portuário e outros

Formação: Ensino Superior e Médio

Vagas: Em definição

Salário: R$ 1.786,75 a R$ 5.029,04

 

CREFITO 12

Status: Banca Definida

Cargos: Em definição

Formação: Em definição

Vagas: Em definição

Salário: Em definição

 

Hospital de Clínicas Gaspar Viana

Status: Banca Definida

Cargos: Em definição

Formação: Em definição

Vagas: 219

Salário: R$ 1.804,28

 

IMETRO

Status: Banca Definida

Cargos: Diversos

Formação: Ensino Médio e Superior

Vagas: 66 + CR

Salário: R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35

 

SEMED Marabá

Status: Comissão Formada

Cargos: Cuidador

Formação: Ensino Médio

Vagas: 50

Salário: Em definição

 

DETRAN

Status: Comissão Formada

Cargos: Em definição

Formação: Em definição

Vagas: Em definição

Salário: R$ 2.191,52

 

SEMAS

Status: anunciado

Cargos: Em definição

Formação: Em definição

Vagas: 479

Salário: em definição

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

PSS Semas

Semas abre processo seletivo com vagas em Belém e municípios do interior do Pará

As inscrições serão gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online

04.09.25 11h07

Concurso em vista

Vice-governadora confirma 479 vagas em novo concurso da Semas

Oportunidades contemplam diferentes níveis de ensino e regiões do estado

05.09.25 9h00

Oportunidade

Concursos previstos no Pará ofertam salários superiores a R$ 16 mil, veja as oportunidades

Vagas temporárias também ofertam boas opções na capital e demais municípios

08.09.25 7h15

oportunidade

Segundo semestre de 2025 terá concursos com salários de mais de R$ 40 mil; confira

Ao total, serão ofertadas 90 vagas imediatas e criação de cadastros de reserva

28.07.25 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda