Concursos previstos no Pará ofertam salários superiores a R$ 16 mil, veja as oportunidades

Os concurseiros paraenses podem começar a preparação para pelo menos quinze concursos previstos para acontecerem ainda este ano, com movimentações já iniciadas. Entre eles, além da promessa de estabilidade, as remunerações podem chegar a R$ 16.659,63 em algumas das vagas, o que varia, por exemplo, conforme o nível de escolaridade exigido e a área de atuação. As áreas de segurança pública e fiscal são alguns dos destaques entre as oportunidades previstas para o estado, seguidas de opções em demais segmentos, assim como em diferentes municípios do estado.

A ênfase é o concurso da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa-PA), com uma remuneração base de R$ 16.659,63, mas que deve superar esse valor, quando acrescidos os benefícios pagos. O edital prevê a abertura de X vagas para os cargos de Auditor Fiscal, Fiscal de Receitas e Analista Fazendário, com uma expectativa de 286 vagas. O concurso foi autorizado em junho e o edital deve ser publicado ainda este ano.

Na segurança pública, outra área com oportunidades e remunerações atraentes no estado, o destaque vai para o concurso da Polícia Científica do Pará, com abertura de 200 vagas para os cargos de Perito, Assistente e demais carreiras. Nesse caso, as vagas devem ser distribuídas em diferentes municípios, com um salário inicial de R$ 12.954,40. A comissão responsável pela decisão da banca e demais processos já foi definida.

Outras oportunidades também prometem boas remunerações. Esse é o caso do concurso para o preenchimento de vagas no Instituto de Assistência à Saúde do Município de Belém (Iasb). O processo já possui uma comissão organizadora instituída, e, com base no último edital para a entidade, a remuneração é de R$ 2.010,50 a R$ 8.989,15, o que varia conforme função e escolaridade.

Na semana passada, a vice-governadora do estado, Hana Ghassan, e o secretário de meio ambiente e sustentabilidade do Pará, Raul Protázio, também anunciaram um novo concurso para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Segundo eles, serão abertas 479 vagas no órgão, distribuídas entre Belém e o interior do estado. As oportunidades contemplarão os níveis de ensino médio e superior.

Confira os concursos previstos no Pará

Polícia Científica

Status: Comissão formada

Cargos: Perito, Assistente e demais carreiras

Formação: ensino médio e superior

Vagas: 200

Salário: R$ 12.954,40

PCPA

Status: Comissão Formada

Cargos: Escrivão

Formação: Ensino superior

Vagas: 100

Salário: R$ 7.731,64

SEAP

Status: Solicitado

Cargos: Policial Penal

Formação: Ensino Médio

Vagas: 160

Salário: R$ 2.810,00

Guarda de Belém

Status: Anunciado

Cargos: Guarda Municipal

Formação: Ensino Médio

Vagas: 400

Salário: R$ 2.583,80

SEFA

Status: Autorizado

Cargos: Auditor Fiscal, Fiscal de Receitas e Analista Fazendário

Formação: Ensino Superior

Vagas: 286

Salário: R$ 9 mil a R$ 16.659,63

CRMVA

Status: Banca Definida

Cargos: Assistente administrativo e de fiscalização

Formação: Ensino Médio

Vagas: 3 + CR

Salário: R$ 2.610,39

Prefeitura de Juruti

Status: Banca Definida

Cargos: Em definição

Formação: Em definição

Vagas: Em definição

Salário: R$ 510,00 a R$ 6.780,00

ITERPA

Status: Banca Definida

Cargos: Variados

Formação: Ensino Fundamental, Médio e Superior

Vagas: 112 + CR

Salário: R$ 1.354,21 a R$ 3.518,84

IASB

Status: Comissão Formada

Cargos: Em definição

Formação: Em definição

Vagas: Em definição

Salário: R$ 2.010,50 a R$ 8.989,15

CDP

Status: Banca Definida

Cargos: Guarda Portuário e outros

Formação: Ensino Superior e Médio

Vagas: Em definição

Salário: R$ 1.786,75 a R$ 5.029,04

CREFITO 12

Status: Banca Definida

Cargos: Em definição

Formação: Em definição

Vagas: Em definição

Salário: Em definição

Hospital de Clínicas Gaspar Viana

Status: Banca Definida

Cargos: Em definição

Formação: Em definição

Vagas: 219

Salário: R$ 1.804,28

IMETRO

Status: Banca Definida

Cargos: Diversos

Formação: Ensino Médio e Superior

Vagas: 66 + CR

Salário: R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35

SEMED Marabá

Status: Comissão Formada

Cargos: Cuidador

Formação: Ensino Médio

Vagas: 50

Salário: Em definição

DETRAN

Status: Comissão Formada

Cargos: Em definição

Formação: Em definição

Vagas: Em definição

Salário: R$ 2.191,52

SEMAS

Status: anunciado

Cargos: Em definição

Formação: Em definição

Vagas: 479

Salário: em definição