Vitória-régia sustenta 83 kg e vence campeonato nos Estados Unidos; conheça a competição

Uma vitória-régia cultivada no Bok Tower Gardens, na Flórida (EUA), surpreendeu o público ao vencer a terceira edição do Waterlily Weigh-Off, competição internacional que mede a resistência dessa planta icônica. A planta conseguiu suportar 83 kg de peso em tijolos sem afundar, conquistando o primeiro lugar no torneio realizado entre os dias 18 e 24 de agosto no Jardim Botânico de Denver.

O campeonato inusitado contou com a participação de 48 vitórias-régias de nove países, e testou até onde a estrutura da planta aquática pode resistir sem ceder ao peso colocado sobre ela.

A vitória-régia é uma planta típica da região amazônica e um dos maiores símbolos naturais da cultura paraense. Com folhas que podem chegar a 2,5 metros de diâmetro, ela é a maior planta aquática do mundo, encontrada com frequência em rios, lagos e áreas alagadas da bacia amazônica.

Apesar de originária da América do Sul, a planta tem despertado curiosidade em outras partes do mundo. O torneio organizado pelo Jardim Botânico de Denver nasceu como uma forma divertida de engajar o público com a botânica.

“A ideia começou como uma tentativa de divulgar outros jardins. Mas, assim que começou a receber visualizações, decolou de verdade, e outros jardins aderiram rapidamente depois que postamos nosso primeiro vídeo”, contou Vanessa Callahan, gerente-assistente de engajamento do Jardim, ao portal norte-americano KMGH-TV.

Como funciona o campeonato de vitória-régia?

A competição é simples: os organizadores colocam diferentes objetos sobre as folhas das plantas, desde garrafas até tijolos, para testar sua resistência. O objetivo é descobrir qual vitória-régia aguenta mais peso sem afundar.

Além da campeã da Flórida, o pódio foi completado por:

🌿 Jardim Botânico do Missouri: 82,5 kg

🌿 Jardim Botânico de Huntsville (Alabama): 80 kg

🌿 Jardim de Denver (sede do evento): apenas 22,5 kg

Por que a vitória-régia é tão resistente?

Segundo especialistas do Jardim Botânico de Denver, a força da vitória-régia está nas redes internas de nervuras e em bolsas de ar que ajudam na flutuação. Algumas espécies, como a Victoria amazonica (a mais comum na Amazônia) e a Victoria cruziana, podem ultrapassar 3 metros de diâmetro.

Na parte inferior da folha, a planta possui espinhos afiados, que funcionam como mecanismo de proteção. “Eles atravessam luvas, calças jeans e até perneiras se você bater neles com força suficiente”, explica Vanessa Callahan.

Características da vitória-régia

🌿 Folhas: grandes, circulares, com bordas elevadas e superfície verde. Parte inferior arroxeada.

🌸 Flor: a maior flor das Américas e a segunda maior do mundo (30 cm de diâmetro).

🌊 Habitat: rios e lagos da bacia amazônica, especialmente na região Norte do Brasil.

📜 Origem do nome: homenagem à Rainha Vitória, após uma expedição britânica ao Brasil no século XIX.

🗣 Nomes indígenas: conhecida como Uapé, Aguapé-assú ou Nampé em algumas regiões amazônicas.