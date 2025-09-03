Capa Jornal Amazônia
Vitória-régia sustenta 83 kg e vence campeonato nos Estados Unidos; conheça a competição

Planta aquática amazônica impressiona ao mostrar resistência em concurso internacional realizado no Jardim Botânico de Denver

Hannah Franco
fonte

Planta amazônica impressiona em competição nos EUA ao suportar 83 kg. (Reprodução/YouTube)

Uma vitória-régia cultivada no Bok Tower Gardens, na Flórida (EUA), surpreendeu o público ao vencer a terceira edição do Waterlily Weigh-Off, competição internacional que mede a resistência dessa planta icônica. A planta conseguiu suportar 83 kg de peso em tijolos sem afundar, conquistando o primeiro lugar no torneio realizado entre os dias 18 e 24 de agosto no Jardim Botânico de Denver.

O campeonato inusitado contou com a participação de 48 vitórias-régias de nove países, e testou até onde a estrutura da planta aquática pode resistir sem ceder ao peso colocado sobre ela.

VEJA MAIS

image Amazônia Live: palco em forma de vitória-régia toma forma no Rio Guamá; veja os detalhes
O espetáculo Amazônia Live leva arte e consciência ambiental ao coração da floresta, com shows de Mariah Carey, Joelma e outros

image Alane Dias usa look inspirado em vitória-régia em baile de máscaras no Rio
A primeira edição do Baile de Máscaras Jardim Tropica teve bufê e decoração inspirados na culinária do Norte do país.

A vitória-régia é uma planta típica da região amazônica e um dos maiores símbolos naturais da cultura paraense. Com folhas que podem chegar a 2,5 metros de diâmetro, ela é a maior planta aquática do mundo, encontrada com frequência em rios, lagos e áreas alagadas da bacia amazônica.

Apesar de originária da América do Sul, a planta tem despertado curiosidade em outras partes do mundo. O torneio organizado pelo Jardim Botânico de Denver nasceu como uma forma divertida de engajar o público com a botânica.

“A ideia começou como uma tentativa de divulgar outros jardins. Mas, assim que começou a receber visualizações, decolou de verdade, e outros jardins aderiram rapidamente depois que postamos nosso primeiro vídeo”, contou Vanessa Callahan, gerente-assistente de engajamento do Jardim, ao portal norte-americano KMGH-TV.

Como funciona o campeonato de vitória-régia?

A competição é simples: os organizadores colocam diferentes objetos sobre as folhas das plantas, desde garrafas até tijolos, para testar sua resistência. O objetivo é descobrir qual vitória-régia aguenta mais peso sem afundar.

Além da campeã da Flórida, o pódio foi completado por:

🌿 Jardim Botânico do Missouri: 82,5 kg

🌿 Jardim Botânico de Huntsville (Alabama): 80 kg

🌿 Jardim de Denver (sede do evento): apenas 22,5 kg

Por que a vitória-régia é tão resistente?

Segundo especialistas do Jardim Botânico de Denver, a força da vitória-régia está nas redes internas de nervuras e em bolsas de ar que ajudam na flutuação. Algumas espécies, como a Victoria amazonica (a mais comum na Amazônia) e a Victoria cruziana, podem ultrapassar 3 metros de diâmetro.

Na parte inferior da folha, a planta possui espinhos afiados, que funcionam como mecanismo de proteção. “Eles atravessam luvas, calças jeans e até perneiras se você bater neles com força suficiente”, explica Vanessa Callahan.

Características da vitória-régia

🌿 Folhas: grandes, circulares, com bordas elevadas e superfície verde. Parte inferior arroxeada.

🌸 Flor: a maior flor das Américas e a segunda maior do mundo (30 cm de diâmetro).

🌊 Habitat: rios e lagos da bacia amazônica, especialmente na região Norte do Brasil.

📜 Origem do nome: homenagem à Rainha Vitória, após uma expedição britânica ao Brasil no século XIX.

🗣 Nomes indígenas: conhecida como Uapé, Aguapé-assú ou Nampé em algumas regiões amazônicas.

Palavras-chave

